من سرير العلاج إلى منصة التكريم.. سوهاج تحتفي ببطل الحريق الذي أنقذ 6 شباب من الموت

لم يكن يتوقع أن يتحول في ساعات قليلة من مصابٍ يتلقى العلاج من آثار الحروق إلى بطل تتحدث عنه المحافظة بأكملها، لكن ما فعله عادل عبد العال، ابن مركز طما شمالي محافظة سوهاج، جعل اسمه حاضرًا في مشهدٍ عنوانه الشجاعة والتضحية، بعدما خاطر بحياته لإنقاذ 6 شباب من داخل حريق مروع كاد أن يتحول إلى مأساة.

ففي الساعات الأولى من الصباح، وبينما كانت النيران تلتهم أحد المطاعم؛ إثر تسرب للغاز، كان عدد من العاملين عالقين داخل المكان وسط أجواء من الذعر والخوف، وفي الوقت الذي كان الخطر يزداد لحظة بعد أخرى، لم ينتظر عادل وصول المساعدة، بل اندفع إلى قلب الحريق محاولًا إنقاذ من كانوا محاصرين بين ألسنة اللهب.

ماذا حدث؟

ونجح في إخراج الشباب الستة سالمين، قبل أن يصاب بحروق من الدرجة الثانية أثناء عملية الإنقاذ، ليُنقل بعدها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الموقف البطولي لم يمر مرور الكرام، إذ سارعت محافظة سوهاج إلى تكريم ابن طما تقديرًا لما قدمه من نموذج إنساني نادر، يؤكد أن الشهامة لا تزال حاضرة في المواقف الصعبة، وأن هناك من يفضلون المخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ الآخرين.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن ما قام به عادل عبد العال يعكس معدن أبناء المحافظة، ويجسد قيم الفداء والنخوة التي يتميز بها المجتمع المصري، مشددًا على أهمية دعم النماذج الإيجابية التي تبعث رسائل أمل وتقدم قدوة حقيقية للأجيال الجديدة.

ولم يقتصر التكريم على كلمات الإشادة، بل تم توفير عقد عمل له بالقرب من محل إقامته لمساندته وأسرته المكونة من أربعة أبناء، إلى جانب منحه مكافأة مالية عاجلة ومساعدات متنوعة بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وبين ألسنة النار التي واجهها دون تردد، ومشهد التكريم الذي حظي به لاحقًا، تبقى قصة عادل عبد العال واحدة من الحكايات التي تؤكد أن البطولة لا ترتبط بمنصب أو شهرة، بل بموقف إنساني صادق قد يصنع الفارق بين الحياة والموت.