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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير طعيمة: كل فنان له كتالوج وعمرو دياب يتميز بالذكاء الشديد

أمير طعيمة
أمير طعيمة
محمد سعيد

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن سعادته بالمشاركة في ألبوم "حبيتك" للفنان عمرو دياب من خلال أغنيتي "حبيتك" و"أنا معاك"، قائلًا: "أنا مبسوط جدًا بهما، واشتغلنا الصيف اللي فات، وده  والحمد له  رجعنا نشتغل بقوة منذ العام الماضي والألبوم الأخير".

وكشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، في رده على سؤال حول الفارق بين العمل مع عمرو دياب وغيره من المطربين الكبار الذين تعاون معهم، قائلًا: "لما بشتغل مع المطربين، زي البشر، كل شخص فيهم له كتالوج معين، زي كل البشر، وكل حد مختلف عن التاني. وبالنسبة لعمرو، مثلا ممكن يشتغل على أربع أو خمس أغاني ويكون  حاببهم كلهم، وفي مرحلة الاختيار النهائي، ومع تشكل ملامح الألبوم، ممكن يستبعد أغنية ممكن تكون حلوة جدا وممكن ده يزعل ناس   لكن هو نيته وقصده أن أغاني الالبوم تتشابه مع تيمالاغاني داخله ".

كواليس العمل مع عمرو دياب 

وأضاف: "اشتغلنا وخلصنا أغاني أكتر من اللي نزلوا، وأنا حبيت أغنية (حبيتك)، والحمد لله كلامها مختلف بلا غرابة، وأنا عندي أسلوب وطريقة مختلفة في الكتابة، وليها مفردات وأسلوب لم يُستخدما من قبل، وهي مناسبة للأفراح والسهرات".

وقاطعته الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: "عمرو دياب جريء، وبيشتغل مع أجيال مختلفة وصنوف متنوعة من الكلمات والأغاني، زي (الألوان) مثلًا" ليرد أمير طعيمة: "عمرو دياب فنان شديد الذكاء، بيعرف ياخد إيه، ومن مين، ومكانه فين في الألبوم. بيعمل ده على طول، زي أغنية (يوم تلات) وكانت وقتها  برضه غريبة ، هو بيبقى عارف، وإحنا شغالين، إيه اللي هنخرج بيه في الآخر".

واختتم : “ هو في النهاية فنان شديد الذكاء متنوع طول الوقت ومتجدد ”. 

أمير طعيمة الشاعر أمير طعيمة عمرو دياب ألبوم عمرو دياب

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