سوهاج تُكرم البطل "عادل عبد العال" لإنقاذه 6 شباب من حريق مروع بطما

كرمت محافظة سوهاج المواطن "عادل عبد العال محمد"، ابن مركز طما، تقديراً لبسالته في إنقاذ حياة 6 شباب محاصرين داخل نيران حريق هائل اندلع بأحد المطاعم نتيجة تسرب غاز وقت صلاة الفجر.

وأسفر التدخل الفدائي للبطل عن إخراج العاملين سالمين، فيما أصيب بحروق من الدرجة الثانية نُقل على إثرها للمستشفى.

ومن جانبه، أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن ما سطره البطل عادل عبد العال يُمثل تجسيداً حياً لأصالة المواطن المصري وعقيدته الراسخة في التضحية والفداء.

محافظة سوهاج

وشدد على أن الدولة لا تنسى أبطالها، وأن هذا التكريم والدعم الفوري هو واجب وطني لرد الجميل لنموذج مشرف يُحتذى به في الشهامة والإنسانية.

واستجابة لموقفه المشرف، سلمت المحافظة البطل عقد عمل وفرتة مديرية العمل بالمحافظة للمواطن بالقرب من سكنه لإعانة أسرته المكونة من 4 أبناء، بجانب تقديم مكافأة مالية عاجلة، وحزمة مساعدات عينية ونقدية شاملة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي والغرفة التجارية بسوهاج.

شهد التكريم خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفه التجاريه بسوهاج ووكلاء وزارتي التضامن والعمل بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.