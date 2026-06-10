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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفجار مفاجئ يشعل كابينة شاحنة مواد بترولية على طريق أسيوط سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي، حالة من الاستنفار الأمني والمروري، عقب اندلاع حريق مفاجئ في كابينة قيادة سيارة نقل مخصصة لنقل المواد البترولية، أثناء توقفها على جانب الطريق في انتظار دورها للدخول إلى أحد المستودعات، ما تسبب في تفحم الكابينة بالكامل دون تسجيل أي إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل مواد بترولية متوقفة على الطريق الزراعي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل السريع مع الموقف.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ داخل كابينة القيادة، قبل أن يسمع المتواجدون دوي انفجار أثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين وسائقي المركبات المارة بالطريق، خاصة في ظل طبيعة السيارة المخصصة لنقل المواد البترولية.

وسارعت قوات الحماية المدنية إلى محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء السيارة أو المركبات المجاورة، حيث نجحت في السيطرة الكاملة على الحريق خلال وقت قصير، مع تنفيذ أعمال التبريد اللازمة للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتم تنظيم الحركة المرورية بالطريق لحين الانتهاء من إجراءات الفحص والمعاينة الفنية، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية.

وأكدت الجهات المختصة أن الحريق أسفر عن تلفيات كاملة بكابينة القيادة فقط، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما بدأت فرق الفحص الفني أعمالها لتحديد الأسباب الدقيقة وراء اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان الحادث ناتجًا عن عطل فني أو ماس كهربائي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

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