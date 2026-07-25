سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026.. آخر تحديث بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في مصر استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 25 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط استمرار متابعة المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات العملة الأمريكية باعتبارها من أهم المؤشرات المؤثرة في الأسواق والأنشطة الاقتصادية المختلفة، بينما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 51.30 جنيه للشراء و51.40 جنيه للبيع، مع تقارب الأسعار بين أغلب البنوك، في حين جاء أعلى سعر للبيع داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 51.44 جنيه، وذلك بحسب أحدث البيانات المعلنة اليوم .

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25 يوليو 2026

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 25 يوليو 2026، دون تسجيل تغيرات ملحوظة مقارنة بآخر تحديثات البنوك، وهو ما يعكس استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف، مع تقارب أسعار الشراء والبيع بين غالبية البنوك العاملة في مصر، في ظل متابعة مستمرة من العملاء لمعرفة أحدث أسعار الدولار قبل تنفيذ عمليات البيع أو الشراء .

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كم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 51.30 جنيه للشراء، بينما بلغ 51.40 جنيه للبيع، ليواصل استقراره وفق آخر تحديث صادر عن البنك خلال تعاملات اليوم .

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، وهو المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري، بما يعكس تقارب أسعار الصرف بين أكبر البنوك الحكومية .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، دون أي تغييرات في آخر تحديثات الأسعار المعلنة اليوم .

سعر الدولار في بنك فيصل

وصل سعر الدولار في بنك فيصل إلى 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها المسجلة في عدد من البنوك الخاصة .

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، مواصلًا الاستقرار خلال تعاملات السبت .

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع، وفق أحدث أسعار الصرف المعلنة اليوم .

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، ليستقر عند المستويات نفسها التي سجلها عدد من البنوك الأخرى .

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في مقدمة البنوك من حيث سعر الدولار، إذ سجل 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للبيع بين الأسعار المعلنة اليوم .

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع، ليستقر دون تغيير مقارنة بآخر تحديثات البنك .

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.

لماذا يتغير سعر الدولار؟

يرى الخبراء أن قيمة الدولار تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحكم في حركة العملة الأمريكية عالميًا، ويأتي في مقدمتها قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب معدلات التضخم العالمية وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة، وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة في اتجاهات سوق العملات .

كما يلعب الميزان التجاري، وحجم الطلب على الدولار، إضافة إلى التطورات والأحداث السياسية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى، وهو ما يجعل أسعار الصرف عرضة للتغير وفق المستجدات الاقتصادية والسياسية محليًا وعالميًا .