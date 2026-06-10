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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معجزة طبية جديدة بمستشفى سوهاج الجامعي.. نجاة شاب من إصابات نافذة بالقلب والبطن

المريض
المريض
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الفرق الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بعد تعرضه لإصابات خطيرة ومتعددة بطلق ناري (خرطوش) شملت القلب والصدر والبطن.

وأكد أن هذا الإنجاز يجسد المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية وقدرتها على التعامل مع أدق وأخطر الحالات الطارئة.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض وصل إلى مستشفي الطوارئ في حالة حرجة للغاية نتيجة إصابات نافذة ومتعددة.

استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا ومشتركًا بين قسمي جراحة القلب والصدر والجراحة العامة، مشيدًا بالتنسيق والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية، والذي أسهم في إنقاذ حياة المريض وتحقيق نتائج علاجية متميزة.

وقال الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن الفحوصات والأشعات التي أُجريت للمريض فور وصوله أظهرت وجود شظايا متعددة تسببت في نزيف بالصدر وتجمع دموي حول القلب، بالإضافة إلى نزيف داخلي بالبطن.

ما استدعى سرعة نقله إلى غرفة العمليات وإجراء تدخل جراحي عاجل بمشاركة فرق متخصصة من عدة أقسام.

وأوضح الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، والدكتور محمد حسني ابو الدهب نائب مدير المستشفى، أن التعامل السريع مع الحالة منذ لحظة استقبالها بمستشفى الطوارئ كان له دور محوري في إنقاذ حياة المريض.

وتم توفير جميع الإمكانات الطبية والتجهيزات اللازمة لضمان التدخل الفوري والتعامل مع الإصابات الحرجة بكفاءة عالية.

وأشار الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، إلى أن الاستكشاف الجراحي للصدر كشف عن إصابات بالغة الخطورة بالقلب تمثلت في تهتكات متعددة بجدار القلب شملت إصابتين بالبطين الأيمن وإصابة بالبطين الأيسر.

وهي من الإصابات النادرة وشديدة الخطورة التي قد تؤدي إلى الوفاة في وقت قصير. حيث تم بنجاح السيطرة على النزيف وإجراء رتق دقيق للتهتكات المتعددة بجدار البطينين الأيمن والأيسر، مع تفريغ التجمع الدموي المحيط بالقلب واستعادة الاستقرار الدوري للمريض.

وأضاف الدكتور مينا ظريف رئيس قسم الجراحة العامة أن الجراحة الاستكشافية للبطن أظهرت وجود تهتكات متعددة بالمعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة نتيجة مرور الشظايا عبر التجويف البطني، حيث تمكن فريق الجراحة العامة من إصلاح جميع الإصابات والسيطرة على مصادر النزيف بنجاح.

وضم فريق جراحة القلب والصدر الدكتور زياد عصام مدرس مساعد بالقسم، والدكتور محمد أشرف مختار، والدكتور أحمد أسامة معيدين بالقسم، والدكتور محمود البدري طبيب مقيم بالقسم، وذلك تحت إشراف الدكتور محسن صابر مدرس جراحة القلب والصدر، وضم فريق الجراحة العامة الدكتور أحمد عبدالرحيم.

والدكتور شريف علي والدكتور حسام عربي مدرسين مساعدين والدكتورة خلود أسامة، والدكتور محمد رفاعي، والدكتور محمد أبو جبل الأطباء المقيمين، تحت إشراف الدكتور مصطفى عبداللطيف مدرس، ومن التخدير الدكتور أحمد مختار مدرس مساعد، والطبيبة ليليان، والطبيب أحمد سمير الأطباء المقيمين، إلى جانب فريق التمريض بقيادة مستر عز.

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