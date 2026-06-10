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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوقع 7 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه بقيمة 1.8 مليار جنيه

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة جادة نحو تعزيز الاستثمار واستغلال الأصول غير المستغلة لدعم الاقتصاد المحلي، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، توقيع 7 بروتوكولات تعاون جديدة بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من المستثمرين، لاستغلال 7 مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع.

وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة المياه، والذي يمثل شراكة استراتيجية لتنفيذ سياسات استثمارية متطورة تدعم الموارد الذاتية للطرفين.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، واللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، وعدد من المستثمرين.

وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، وتحرص على تهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، مشيرًا إلى أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي في إطار رؤية الدولة لتشجيع الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية غير المستغلة، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مباشرًا، ويوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار "راشد" إلى أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام ورؤية محافظة سوهاج بتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن المشروعات السبعة الجديدة تم ترسيتها من خلال مزايدة علنية، وتشمل استغلال قطع اراضى غير مستغلة لإقامة أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية منها مولات تجارية ومطاعم ومحلات.

وأشار إلى انه قد إرتفع عدد المشروعات الاستثمارية بالشركة إلى 29 مشروعًا بعد توقيع بروتوكولات اليوم، مما يعكس الجهود المتواصلة في تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

فيما بلغت القيمة الاستثمارية للسبعة مشروعات 1.8 مليار جنيه، تأول ملكيتها للشركة بعد انتهاء مدة التعاقد، وتساهم تلك المشروعات فى توفير   2000 فرصة عمل مباشرة، و6000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتشمل المشروعات السبعة التي تم توقيع بروتوكولات التعاون بشأنها، انشاء مجمع ادارى وتجارى بفرع مياه طما على مساحة 530 مترًا، وانشاء مجمع ادارى وتجارى بفرع مياه طهطا على مساحة 700 متر.

وانشاء مجمع ادارى وتجاري بمحطة رفع صرف صحى رقم 3 بطهطا على مساحة 370 متراً، وانشاء مجمع انشطة ترفيهية بفرع مياه جرجا على مساحة 1690 متراً.

وإنشاء مجمع إداري وتجاري بشبكة مياه طهطا على مساحة 300 متر، وكذلك انشاء مجمع ادارى وتجارى بمحطة مياه سوهاج غرب على مساحة 1181 متراً، بالإضافة إلى إنشاء بنزينة بمحطة مياه الصلعا على مساحة 2056 متراً.

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