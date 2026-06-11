قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحرين تطلق صافرات الإنذار وتدعو السكان إلى التوجه لأماكن آمنة
الجيش الكويتي يعلن تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف معادية
ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية
أمريكا تعلن انتهاء أحدث موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق
دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. أفضل الأدعية المستجابة لجلب البركة والرزق
ضربة للمتهربين من النفقة.. بروتوكول جديد لـ "الاستعلام اللحظي" عن ممتلكات المدعى عليهم
سبب وقف القيد.. إبراهيم عبدالجواد يكشف تفاصيل أزمة عمر فرج مع الزمالك
سنتكوم: لا إصابات ولا أضرار في السفن الحربية الأمريكية
الجيش الأمريكي: الغارات على إيران استهدفت قدرات مراقبة واتصالات ودفاع جوي
استعداداً لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يواصل تدريباته بملعب جوانزاجا
وجهة نظر.. الغندور يثير الجدل بمقارنة بدنية بين عبد الله السعيد ومحمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

41 مليون جنيه لدعم الابتكار.. 10 مشروعات تخرج لطلاب جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إنجاز جديد يعكس تصاعد حضور جامعة سوهاج على خريطة الابتكار والبحث العلمي، نجحت الجامعة في اقتناص دعم وتمويل لـ10 مشروعات طلابية ضمن مبادرة «مشروعي بدايتي» التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإجمالي تمويل للمبادرة بلغ 41 مليون جنيه لدعم المشروعات الفائزة على مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد قدرة طلاب جامعة سوهاج على المنافسة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الابتكارية، بعدما تمكنت مشروعاتهم من اجتياز مراحل التقييم والاختيار ضمن واحدة من أكبر المبادرات الوطنية الداعمة لريادة الأعمال التكنولوجية والابتكار بين طلاب الجامعات ومدارس المتفوقين.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة داخل الجامعة لدعم الطلاب المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب المبدع والاستثمار في العقول القادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف أن المشروعات الفائزة تمثل نماذج واعدة لحلول تكنولوجية وعلمية تستهدف معالجة تحديات حقيقية في قطاعات الصحة والزراعة والصناعة والتحول الرقمي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين طه، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المشروعات العشرة الفائزة تنوعت بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والتقنيات الزراعية والحلول البيئية والطبية، حيث حصد طلاب كلية الهندسة النصيب الأكبر من المشروعات الفائزة، إلى جانب مشروعات من كليات الزراعة والعلوم والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وشملت المشروعات الفائزة تصميم روبوت ذكي للكشف عن الألغام والمعادن، وأنظمة ذكية لإدارة البيوت الزراعية باستخدام إنترنت الأشياء، ومساعدًا طبيًا ذكيًا، وسجلًا صحيًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى مشروعات متخصصة في الأسمدة الحيوية ومعالجة الأمونيا وتقنيات تجفيف العصائر والألبان، وغيرها من الأفكار التي تستهدف تقديم حلول عملية قابلة للتطوير والاستثمار.

ويُنظر إلى هذا الفوز باعتباره خطوة جديدة نحو تحويل مشروعات التخرج من مجرد أفكار أكاديمية إلى نماذج إنتاجية وشركات ناشئة قادرة على المنافسة.

بما يمنح طلاب جامعة سوهاج فرصة حقيقية للانتقال من مقاعد الدراسة إلى عالم الابتكار وريادة الأعمال، مدعومين بإمكانات وتمويل يفتحان الطريق أمام أفكارهم للوصول إلى السوق وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية حقيقية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد زيادة المعاشات

النسبة 15 أم 20% ؟.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 2026 خلال أيام

الذهب

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

كأس العالم

«Sporty tv» تعلن إذاعة 34 مباراة مجانًا من كأس العالم 2026

الذهب

5250 جنيهًا للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 الآن

زيادة المعاشات 2026 .. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026.. موعد الصرف وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

الدولار و الجنيه

عقب ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-6-2026

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

فستان بينك.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة
نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة جريئة

جمال وأنوثة.. بوسي تثير الجدل بفستان جريء صيفي

بوسي
بوسي
بوسي

قفزة قوية لصادرات السيارات الصينية.. والمركبات الكهربائية تقود النمو العالمي

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

فيديو

نورهان

نورهان: طلاقي للمرة الأولى جعلني أتخوف من تكرار تجربة الزواج

سيارة ملاكي على عربة كارو

فيديو يثير السخرية والجدل: كارو بدل الونش لنقل سيارة ملاكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد