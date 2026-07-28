المالية:إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن إعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة العقارية إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، على أن يتم تقديم طلب الإعفاء بالتزامن مع الإقرار الضريبي من خلال المنظومة الإلكترونية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وفقاً لما نقلته القناة الأولي المصرية.

لأول مرة.. إقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية لتبسيط الإجراءات

أعلن وزير المالية أنه سيتم لأول مرة السماح للمواطن الذي يمتلك أكثر من وحدة سكنية بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع الوحدات، بدلًا من تقديم إقرار منفصل لكل وحدة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على الممولين.