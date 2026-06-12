القبض على 12 طالبا كسروا مقاعد وأبواب مدرسة في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله عدد من الطلاب حال قيامهم بتكسير المقاعد والأبواب والنوافذ الخاصة بإحدى المدارس بسوهاج.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال وكيل المدرسة المشار إليها إتهم الطلاب الظاهرين بمقطع الفيديو بإحداث تلفيات بالمقاعد والنوافذ والأبواب الخاصة بالمدرسة.



أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (12 طالب – مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11 الجارى إبتهاجاً بإنتهاء إمتحانات العام الدراسى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.