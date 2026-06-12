من صالة الجيم إلى المحكمة الاقتصادية.. كيف أوقعت الآداب بـ بيج ياسمين؟

قررت نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال إحالة صانعة المحتوى المعروفة باسم «بيج ياسمين» إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامها بالاعتداء على القيم الأسرية ونشر محتوى مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وفى تلك السطور نرصد لكم القصة كاملة.

بداية الواقعة

البداية كانت عندما تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى الشهيرة باسم بيج ياسمين متهمًا إياها ببث محتوى مرئي اعتبره مخالفًا للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.

تفاصيل البلاغ

البلاغ أكد أن المشكو في حقها دأبت على نشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وأداءات قيل إنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتعمل على الترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية من خلال الظهور بأسلوب يتضمن تشبهًا بالرجال بصورة استعراضية ومنظمة بما قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى فئات من الشباب والمراهقين.

مقدم البلاغ يتهمها بمخالفة الأعراف والتقاليد المصرية

وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد المصرية، فضلًا عن كونها انتهاكًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور.

الأجهزة الأمنية ترصد وقائع

وفي وقت سابق، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على صانعة المحتوى "بيج ياسمين"، بعدما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن محتوى غير لائق وألفاظًا تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.