استعانت بطليقها للانتقام من زوجها .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مثير لسيدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات بملابس خادشة للحياء وبها كدمات متفرقة بالجسم بالغربية .

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ( مصابة بكدمات متفرقة – لها معلومات جنائية ) وبسؤالها قررت بتعدى زوجها عليها (نقاش - له معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) بالضرب محدثاً إصابتها وتهديدها بإيذاء نجلها، بتاريخ 11 الجارى وعدم تقدمها ببلاغ ، وعقب ذلك إستعانت بطليقها ( عامل " له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) حيث قام بتصوير المقطع ونشره على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى بتاريخ 13 الجارى وتم ضبط الطرفين والقائم على التصوير .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





