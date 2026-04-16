رفع الأجرة.. القبض على سائق ميكروباص في السلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه برفع الأجرة بأزيد من القيمة المقررة بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بتضرره من (سائق "ميكروباص" – مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) لقيامه برفع قيمة الأجرة بأزيد من المقررة .

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ( سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





