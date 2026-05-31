نائبة: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم تمثل نموذجا ناجحا في الرعاية الصحية

أشادت الدكتورة جيلان أحمد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم و السمنة بين طلاب المدارس، مؤكدة أن إعلان وزارة الصحة عن فحص أكثر من 10 ملايين طالب يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة للوصول إلى جميع الفئات المستهدفة وضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وقالت عضو لجنة الصحة إن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أحدثت نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة الرعاية الصحية، من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والتدخل العلاجي السريع، بما يسهم في بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على التعلم والإنتاج.

وأضافت أن الكشف المبكر عن الأنيميا بين الطلاب لا يقتصر أثره على الجانب الصحي فقط، بل ينعكس أيضًا على تحسين التحصيل الدراسي والقدرات الذهنية والبدنية للأطفال، مشيرة إلى أن نجاح المبادرة يؤكد أهمية استمرار برامج الفحص الدوري والمتابعة الصحية داخل المدارس.

وأكدت جيلان أحمد أن الدولة تضع قطاع الصحة على رأس أولوياتها، وهو ما انعكس بوضوح في الزيادات المتتالية بمخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، بما يتيح تطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، ودعم المبادرات الرئاسية التي استفاد منها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تشهده المنظومة الصحية من تطوير شامل، إلى جانب التوسع في المبادرات الصحية الوقائية والعلاجية، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة، بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة وخطط التنمية المستدامة