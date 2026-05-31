برلماني يشيد بنجاح مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المدارس

أشاد الدكتور حسام خليل، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان وزارة الصحة فحص 10 ملايين و816 ألف طالب بمدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لدى طلاب المرحلة الابتدائية منذ انطلاقها للعام الدراسي الحالي في 5 أكتوبر 2025.

وأكد النائب حسام خليل، أن اهتمام القيادة السياسية بإطلاق المبادرات الصحية، ساهم في حل العديد من المشكلات الصحية التي عانى منها المواطنين على مدار سنوات، حيث نجحت تلك المبادرات في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" كما تم القضاء على قوائم الانتظار، كما استهدفت مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، الطلاب المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر بالمرحلة الابتدائية، عبر 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة في جميع محافظات الجمهورية.

إجراء المسح الطبي الشامل

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن المبادرة تضمنت إجراء المسح الطبي الشامل وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، مع تحويل الحالات المكتشفة إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، وتسليم كل طالب كارت متابعة لضمان المتابعة الدورية.

وأوضح النائب حسام خليل، أن الملف الصحي يحظى بأهمية قصوى من القيادة السياسية، حيث شهدت الخدمات الصحية والعلاجية خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، تضمن تطوير المنشآت الصحية وتوفير الأدوية والعلاجات اللازمة، مع الاهتمام بتطوير وتدريب القائمين على الخدمات الصحية والعلاجية من الأطباء وأطقم التمريض.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن الدولة حرصت على التوسع في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل بعد نجاح المرحلة الأولى من المشروع، والإعلان عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من المشروع في ٥ محافظات جديدة على رأسها محافظة المنيا، كما شهدت الموازنة الجديدة 2026/2027 زيادة مخصصات القطاع الطبي بنسبة 30%.