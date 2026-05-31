إلهام أبو الفتح
طه جبريل
مرأة ومنوعات

في يومه العالمي .. أضرار التدخين على الصحة

نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 31 من مايو، باليوم العالمي للتوعية عن أضرار التدخين على الصحة ، يُعد التدخين السبب الرئيسي للأمراض والوفيات التي يمكن الوقاية منها.

أضرار التدخين على الصحة 

- سرطان

يُعدّ التدخين السبب الرئيسي لمعظم  حالات سرطان الرئة  ، ويمكن أن يُسبب السرطان في أي مكان تقريبًا من الجسم، ويشمل ذلك الفم والأنف، والحلق والحنجرة، والمريء، وخلايا الدم، والكبد، والمعدة، والكلى، والبنكرياس.

- مشاكل التنفس وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة

يُعدّ التدخين السبب الرئيسي لمرض الانسداد الرئوي المزمن ، وهو مرض خطير ومتفاقم ومُعيق يُحدّ من تدفق الهواء في الرئتين، كما يُفاقم التدخين النشط الربو لدى المدخنين النشطين، ويرتبط بزيادة خطر الإصابة بالربو لدى المراهقين والبالغين.

- أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الدورة الدموية

يُعدّ التدخين سببًا رئيسيًا لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وهذه الأمراض بدورها من الأسباب الرئيسية للوفاة لدى الرجال والنساء على حد سواء، يزيد التدخين من خطر الإصابة بجلطات الدم، التي تعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ أو الأطراف، وقد ينتهي الأمر ببعض المدخنين إلى بتر أطرافهم نتيجة لمشاكل الدورة الدموية الناجمة عن التدخين.

يُصاب المدخنون بنوبات قلبية أكثر من غير المدخنين، كما أنهم أكثر عرضة للوفاة بسببها في سن مبكرة، حتى في الأربعينيات من عمرهم

