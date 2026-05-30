قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غد .. البنوك والبورصة المصرية تستأنفان نشاطهما عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى
الجيش الإسرائيلي: نستعد لإطلاق صواريخ من لبنان وجاهزون للتصعيد المحتمل
إقبال كبير على المجازر الحكومية.. نـ.حر 35,514 أضحية بالمجان في عيد الأضحى
طلع 10 جنيهات.. آخر تحديث لسعر الذهب في رابع أيام العيد
نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني
استلام 1400 جرعة.. استنفار أوروبي لمواجهة فيروس هانتا
مفاوضات البنتاجون بين لبنان وإسرائيل.. قنوات اتصال مفتوحة وسط تصعيد ميداني
الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال
عودة الطيور المهاجرة.. تفاصيل صفقة تبادلية بين الأهلي والشمال القطري
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى
هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟
حسام حسن قبل السفر للمونديال: نثمن دعم وزير الرياضة وبشكر نجوم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
نهى هجرس

يحتفي العالم اليوم في ال 30 من مايو ، بالتوعية بمرض التصلب المتعدد، ويلحق التصلب المتعدد (MS) الضرر بالغشاء الواقي المحيط بالأعصاب، الذي يُسمى الميالين، في الجهاز العصبي المركزي، وقد يُسبب ضعفًا في العضلات، وتغيرات في الرؤية، وخدرًا، ومشاكل في الذاكرة، ورغم عدم وجود علاج شافٍ، إلا أن خيارات العلاج المتاحة تُساعد في السيطرة على الأعراض وإبطاء تطور المرض.

ما هي الأعراض المبكرة لمرض التصلب المتعدد؟

تشمل العلامات والأعراض المبكرة لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

تغيرات في الرؤية ( التهاب العصب البصري ، ازدواج الرؤية ، فقدان البصر)

ضعف العضلات (عادة ما يؤثر على جانب واحد من وجهك أو جسمك، أو أسفل خصرك)

خدر أو إحساسات غير طبيعية (عادة ما تؤثر على جانب واحد من وجهك أو جسمك، أو أسفل خصرك

ما هو التصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد (MS) هو حالة مناعية ذاتية تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ( الجهاز العصبي المركزي ).

في حالة التصلب المتعدد، يهاجم جهاز المناعة خلايا الميالين عن طريق الخطأ، وهي الأغطية الواقية التي تحيط بأعصاب الدماغ والحبل الشوكي، يؤدي تلف غمد الميالين إلى تعطيل الرسائل (الإشارات) التي ترسلها الأعصاب إلى جميع أنحاء الجسم لأداء وظائف مثل الرؤية والإحساس والحركة.

قد يحدث تلف في غمد المايلين في الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب التي تغذي العينين، لا يوجد علاج شافٍ للتصلب المتعدد، ولكن تتوفر علاجات تساعد على تقليل الضرر المستمر والسيطرة على الأعراض.

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

تعب

الخرق

دوخة

صعوبة في تنظيم المثانة

فقدان التوازن والتناسق

صعوبة في الوظائف الإدراكية (التفكير، الذاكرة، التركيز، التعلم، والحكم)

تغيرات المزاج

تيبس العضلات وتشنجاتها ( الرعاش )

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر، وقد تتفاوت شدتها من يوم لآخر. قد تعاني من بعض هذه الأعراض، ولكن من غير المرجح أن تعاني منها جميعها في وقت واحد.

التصلب المتعدد اعراض التصلب المتعدد اسباب التصلب المتعدد علاج مرضى التصلب المتعدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترامب

طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال

سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على بلدات في جنوب لبنان

أسعار الطاقة

اقتصادي: ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة حرجة

لبنان

جيش الاحتلال يرفض سحب قواته من لبنان وسط تصاعد للمواجهة مع حزب الله

بالصور

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد