في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض التصلب المتعدد

يحتفي العالم اليوم في ال 30 من مايو ، بالتوعية بمرض التصلب المتعدد، ويلحق التصلب المتعدد (MS) الضرر بالغشاء الواقي المحيط بالأعصاب، الذي يُسمى الميالين، في الجهاز العصبي المركزي، وقد يُسبب ضعفًا في العضلات، وتغيرات في الرؤية، وخدرًا، ومشاكل في الذاكرة، ورغم عدم وجود علاج شافٍ، إلا أن خيارات العلاج المتاحة تُساعد في السيطرة على الأعراض وإبطاء تطور المرض.

ما هي الأعراض المبكرة لمرض التصلب المتعدد؟

تشمل العلامات والأعراض المبكرة لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

تغيرات في الرؤية ( التهاب العصب البصري ، ازدواج الرؤية ، فقدان البصر)

ضعف العضلات (عادة ما يؤثر على جانب واحد من وجهك أو جسمك، أو أسفل خصرك)

خدر أو إحساسات غير طبيعية (عادة ما تؤثر على جانب واحد من وجهك أو جسمك، أو أسفل خصرك

ما هو التصلب المتعدد؟

التصلب المتعدد (MS) هو حالة مناعية ذاتية تؤثر على الدماغ والحبل الشوكي ( الجهاز العصبي المركزي ).

في حالة التصلب المتعدد، يهاجم جهاز المناعة خلايا الميالين عن طريق الخطأ، وهي الأغطية الواقية التي تحيط بأعصاب الدماغ والحبل الشوكي، يؤدي تلف غمد الميالين إلى تعطيل الرسائل (الإشارات) التي ترسلها الأعصاب إلى جميع أنحاء الجسم لأداء وظائف مثل الرؤية والإحساس والحركة.

قد يحدث تلف في غمد المايلين في الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب التي تغذي العينين، لا يوجد علاج شافٍ للتصلب المتعدد، ولكن تتوفر علاجات تساعد على تقليل الضرر المستمر والسيطرة على الأعراض.

وتشمل الأعراض الشائعة لمرض التصلب المتعدد ما يلي:

تعب

الخرق

دوخة

صعوبة في تنظيم المثانة

فقدان التوازن والتناسق

صعوبة في الوظائف الإدراكية (التفكير، الذاكرة، التركيز، التعلم، والحكم)

تغيرات المزاج

تيبس العضلات وتشنجاتها ( الرعاش )

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر، وقد تتفاوت شدتها من يوم لآخر. قد تعاني من بعض هذه الأعراض، ولكن من غير المرجح أن تعاني منها جميعها في وقت واحد.