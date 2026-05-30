شؤون الحرمين: نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.. و6.8 مليون مستفيد من الخدمات والمبادرات

أعلن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج 1447هـ ، موضحا أنه تم تنفيذ 166 مبادرة إثرائية وتوعوية وتخصصية، شملت 97 مبادرة في المسجد الحرام و69 مبادرة في المسجد النبوي، ضمن منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الدينية التي عززت وصول الرسالة الوسطية للحرمين الشريفين إلى القاصدين بمختلف لغاتهم وثقافاتهم.

وأوضح الشيخ السديس - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) -أن إجمالي المستفيدين من خدمات الرئاسة ومبادراتها خلال الموسم تجاوز 6.8 مليون مستفيد ومستفيدة، فيما بلغت المشاهدات الرقمية والميدانية أكثر من 46.8 مليون مشاهدة، بما يعكس اتساع نطاق الأثر الإثرائي والدعوي للحرمين الشريفين ووصول رسالتهما إلى مختلف أنحاء العالم.

وقال الشيخ السديس إن الرئاسة قدمت أكثر من 683 ألف خدمة إرشاد وتوجيه مباشر لضيوف الرحمن، وأجابت على أكثر من 95 ألف استفسار شرعي، فيما استفاد أكثر من 32 ألف قاصد من خدمات الترجمة الفورية والأسئلة المترجمة، بما مكّن الحجاج من أداء مناسكهم على بصيرة وطمأنينة.