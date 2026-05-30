4 مستشفيات جامعية تبدأ تطبيق التأمين الصحي الشامل أول يونيو

قال رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، إن 4 مستشفيات جامعية معتمدة تابعة للجامعة تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي سيبدأ تطبيقها بالمحافظة بعد غد الإثنين، أول يونيو 2026 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بأن يكون لمحافظة المنيا الأولوية في تطبيق النظام الجديد بمحافظات المرحلة الثانية .

وأضاف فرحات - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المستشفيات الأربع تضم : (الكبد والجهاز الهضمي، الكلى والمسالك البولية، العيون، والثلاثي)، موضحا أن هناك 4 مستشفيات أخرى يجرى تجهيزها واعتمادها لكي تنضم للمنظومة مستقبلا .

وأشار إلى أن جامعة المنيا تستعد حاليا لافتتاح أكبر وأحدث مستشفيات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية وهي: الثلاثى بكامل طاقته، والمخ والأعصاب والأمراض النفسية والأورام والرمد بعد تحويله من وحدة دورين لمستشفى متكامل أربعة أدوار لتضاف إلى المنظومة الصحية المتكاملة التي تقدمها جامعة المنيا لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة والمحافظات المجاورة والتي ستلحق بمثيلاتها أيضا بمنظومة التأمين الصحي الشامل.