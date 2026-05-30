تحركات عاجلة في الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد.. تفاصيل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن موقف مجلس إدارة الزمالك بشان أزمة إيقاف القيد وإنهاء ملف الرخصة الأفريقية قبل المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل

تفاصيل تحركات الزمالك لحل ازمة ايقاف القيد

وطالب مجلس إدارة الزمالك من كاف بالحصول على مهلة إضافية من أجل إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الأفريقية الخاصة بالمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل لما بعد نهاية شهر مايو الجاري

وأضافت التقارير أن إدارة الزمالك تسعى لحل القضايا بشكل ودي خلال الفترة المقبلة بهدف تخفيض المبالغ المالية المطلوبة وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق الموسم الجديد

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك فترة الإعداد للموسم الجديد مطلع يوليو، حيث يسعى الجهاز الفني لوضع برنامج إعداد قوي يتضمن تدريبات بدنية وفنية مكثفة، بالإضافة إلى خوض مباريات ودية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة.