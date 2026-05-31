محمود البنا يكشف عن الثنائي الأفضل تحكيميًا هذا الموسم في الدوري

كشف محمود البنا، الحكم الدولي السابق، عن أبرز الحكام الذين قدموا مستويات مميزة خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز.

وقال «البنا» في تصريحات عبر برنامج "مودرن سبورتس" على قناة "Modern"، إن معظم الحكام ظهروا بمستوى جيد وقدموا موسمًا مميزًا.

وأضاف أن طارق مجدي وأمين عمر ومحمد معروف هما الأفضل تحكيميًا خلال الموسم الحالي

.

وأوضح أن محمود وفا حكم جيد، لكنه وُضع في مواقف صعبة خلال الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يوجد حكم يُعد خليفة لآخر، فلكل حكم أسلوبه الخاص في إدارة المباريات داخل الملعب.