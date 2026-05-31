مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026 بتوقيت القاهرة

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات قوية في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويأمل الفراعنة في تحقيق نتائج إيجابية تضمن لهم التأهل إلى الأدوار الإقصائية ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

وتحظى مباريات المنتخب المصري باهتمام جماهير الكرة المصرية والعربية، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي يعلقها الجميع على الجيل الحالي لتحقيق ظهور مميز في المونديال.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو. وتقام المباراة في مدينة سياتل الأمريكية عند الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، بينما تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه المواجهة واحدة من أصعب مباريات المجموعة، نظرًا لما يمتلكه المنتخب البلجيكي من عناصر مميزة وخبرة كبيرة في البطولات الدولية، ما يجعل اللقاء اختبارًا حقيقيًا لقدرات المنتخب الوطني منذ الجولة الأولى.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

في الجولة الثانية، يلتقي منتخب مصر مع منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو. وتقام المباراة في مدينة فانكوفر الكندية عند الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يوافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتحمل هذه المباراة أهمية كبيرة للفراعنة، خاصة أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد فرص التأهل إلى الدور التالي، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية خلالها.

موعد مباراة مصر وإيران

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية، حيث تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساءً بالتوقيت المحلي، بينما تقام في السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تكون هذه المباراة حاسمة في سباق التأهل، خاصة إذا تقاربت حظوظ المنتخبات الأربعة في المجموعة، ما يمنح اللقاء أهمية استثنائية لجماهير الكرة المصرية التي تترقب ظهورًا مشرفًا للفراعنة في كأس العالم 2026