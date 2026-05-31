كان نفسي أكون معاكم.. رسالة مؤثرة من مؤمن زكريا قبل المونديال
الإعلام الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطة أعدت منذ عام لاختراق جنوب لبنان
عودة العمل بالمزارع.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق
في ذكراه.. قصة وصية يونس شلبي ومأساة أسرته بعد رحيله
رقص بملابس مثيرة | حبس صانعة محتوى في الطالبية
اضطراب الملاحة بخليج السويس وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن ظواهر طقس الساعات المقبلة
أكسيوس: ترامب يعطل الاتفاق ويريد تفاصيل حول اليورانيوم المخصب
بينهم 6 أطفال..غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تقتل 9 سوريين
أكسيوس: ترامب يطلب تعديلات على مسودة الاتفاق مع إيران
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في اتصال مع نواف سلام
حملة دولية لمواجهة إدمان التبغ والنيكوتين لحماية الأجيال الجديدة
هل استحق أرسنال ركلة جزاء ضد باريس سان جيرمان؟.. محمود البنا يحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اضطراب الملاحة بخليج السويس وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن ظواهر طقس الساعات المقبلة

تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقسا حارا على الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وأن يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية صباحا كثيفة 

كما يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ووجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

أيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ شمالية شرقية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3 أمتار، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

العاصمة الإدارية 34 20

6 اكتوبر 34 20

بنهــــا 33 21

دمنهور 31 20

وادى النطرون 34 20

كفر الشيخ 32 18

بلطيم 31 19

المنصورة 32 19

الزقازيق 33 20

شبين الكوم 33 20

طنطا 32 19

دمياط 27 19

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 34 19

العريش 29 17

رفح 28 17

رأس سدر 35 23

نخل 32 17

كاترين 28 14

الطور 34 24

طابا 32 20

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 36 24

الاسكندرية 28 19

العلمين الجديدة 28 18

مطروح 27 18

السلوم 27 17

سيوة 37 20

رأس غارب 35 23

سفاجا 36 24

مرسى علم 36 25

شلاتين 35 24

حلايب 32 25

أبو رماد 34 25

مرسى حميرة 33 24

أبرق 32 23

جبل علبة 32 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 35 20

بني سويف 36 21

المنيا 36 22

أسيوط 37 22

سوهاج 38 24

قنا 39 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 21

أبوسمبل 39 25


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 42 28

الرياض 43 28

المنامة 39 29

أبوظبى 40 30

الدوحة 43 31

الكويت 42 30

دمشق 30 17

بيروت 26 21

عمان 28 15

القدس 27 16

غزة 28 19

بغداد 39 24

مسقط 40 35

صنعاء 30 13

الخرطوم 42 29

طرابلس 27 20

تونس 30 19

الجزائر 26 17

الرباط 27 16

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 22 10

إسطنبول 27 16

إسلام آباد 35 25

نيودلهى 33 26

جاكرتا 33 24

بكين 35 18

كوالالمبور 35 25

طوكيو 29 18

أثينا 28 16

روما 30 17

باريس 28 14

مدريد 35 21

برلين 24 15

لندن 25 13

مونتريال 18 11

موسكو 16 08

نيويورك 24 12

واشنطن 25 14

نواكشوط 43 25

أديس أبابا 22 13

شديد الحرارة الأرصاد الطقس شبورة مائية انخفاض الرؤية الأفقية أمطار

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

