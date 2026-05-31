مصر تتضامن مع لبنان.. وزير الخارجية يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني يوم السبت ٣٠ مايو، للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق.



وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، حيث شدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعى بضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي اكد على اهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني،