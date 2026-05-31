المالية: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات وأنشطة ريادة الأعمال

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا.

قال كجوك، إنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال.

أشار إلى أن هناك ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ونحو ٧ مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي.



أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، و٥ مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال ونحو ٥ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية.