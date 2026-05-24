قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا تفعل في ما تبقى من عشر ذي الحجة؟.. لديك يومان فقط و13 عملا
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 وصل 5850 جنيها
برغم زيادة الطلب.. تراجع سعر الريال السعودي في مصر دون الـ 14 جنيها
المؤبد لـ4 والمشدد 15 سنة للخامس و5 سنوات للسادس في خلية التجمع الأول الإرهابية
صلاح يبدأ أساسيا في مباراته الأخيرة مع ليفربول..
بعد فشل مفاوضات الدمج.. استقالة جماعية لمجلس إدارة الإسماعيلي |تفاصيل
صناديق قمامة ذكية| محافظة الجيزة تبدأ تطبيق منظومة لجمع المخلفات.. تفاصيل
في لفتة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى.. عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
وزير المالية: مستمرون في دعم وتمكين القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات
محمد العرابي: ترامب أدرك أن إسرائيل أصبحت مُضرِّة لأمريكا
البيت الأبيض: من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم لإنهاء الحرب مع إيران
ليس الأول.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد معاناة نفسية بسبب الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير المالية: مستمرون في دعم وتمكين القطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية  خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية في مصر لعام 2026، الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويسري بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تشهد تطوراً متسارعاً يعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتنامي التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية وخلق فرص العمل.
العلاقات الثنائية
 وأكد وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة في دعم وتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو، مشيراً إلى أن الشراكة مع الجانب السويسري تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي القائم على الاستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
 

تنسيق مشترك
 

من جانبه، أوضح السفير أندرياس باوم سفير سويسرا فى مصر أن العلاقات بين مصر وسويسرا شهدت زخماً واضحاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري في القاهرة، مؤكداً أن القطاع الخاص يظل عنصر الأساس في تعزيز الابتكار وتوسيع فرص العمل ودعم النمو المستدام.
 

العلاقات المصرية السويسرية 

أكد المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا تمثل نموذجاً للشراكة المستدامة التي تمتد لعقود، وتعكس تعاوناً متنامياً في مجالات الاستثمار والتنمية والخدمات والصناعة.
شراكة ممتدة
وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الشراكة أسهمت في دعم العديد من القطاعات الحيوية داخل السوق المصرية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والصناعة، إلى جانب تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بما ينعكس إيجاباً على خطط التنمية الاقتصادية.
تعاون متواصل
وأشار إلى أن العام الحالي شهد خطوات مهمة في مسار التعاون الثنائي، من بينها تنظيم أول منتدى اقتصادي مصري سويسري بالقاهرة، وهو ما يعكس حرص الجانبين على توسيع قنوات الحوار بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في البلدين.
 

دعم المسؤولية المجتمعية
 

وأكد أن الغرفة تواصل دورها في دعم المسؤولية المجتمعية من خلال مبادرات متنوعة تستهدف تحقيق أثر تنموي مباشر، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات المختلفة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
 

وشدد على إلتزام الغرفة بمواصلة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية، ودعم المبادرات التي تسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

تكريم وتعاون
 

وشهد اللقاء تكريم الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ومنحه جائزة القيادة المتميزة تقديراً لإسهاماته في تطوير السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي في مصر خلال فترة توليه الوزارة، إلى جانب حضوره كأحد أبرز الشخصيات الاقتصادية المشاركة.
واختُتمت الفعاليات بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

الغرفة السويسرية العلاقات المصرية السويسرية التعاون الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الزمالك

الزمالك يطلب مهلة إضافية من الكاف لحل أزمة الرخصة الأفريقية

ترشيحاتنا

الذهب

المعدن الخالد.. سر جديد يكشف لماذا يبقى الذهب لامعا بلا صدأ عبر آلاف السنين

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

في عيد الأضحى.. لماذا ينصح بتناول الترمس؟

بلاستيك

يختفي تلقائيًا بعد 6 أيام .. ماذا تعرف عن بديل البلاستيك الجديد وما أهميته؟

بالصور

حفلات عيد الأضحى 2026.. تامر حسني وأنغام وكاظم الساهر يتصدرون المشهد |تقرير

حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026
حفلات عيد الأضحى 2026

طريقة عمل آيس كريم الخوخ

طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ
طريقة عمل ايس كريم الخوخ

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

مستقبل محمد صلاح

قرار صادم داخل ليفربول قد يغير مستقبل محمد صلاح بالكامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: زمن يتسارع.. وذاكرة لا تنسى

أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب: أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

المزيد