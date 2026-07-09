المنيا.. الأول على الجمهورية بالمدارس الزراعية: أتمنى أن أكون مهندسا

أكد الطالب أحمد حمادة إبراهيم، ابن مركز ملوي جنوب المنيا، الحاصل على المركز الأول بدبلوم المدارس الثانوية الزراعيه نظام ثلاث سنوات " تكنولوجيا تطبيقية" بمجموع 97.43%، إنه كان يتوقع أن يكون ضمن قائمة أوائل الجمهورية، بعدما حافظ على المذاكرة بشكل يومي، مخصصًا ما بين 3 و4 ساعات للمذاكرة، إلى جانب الانتظام في حضور الدراسة.

وأوضح أن يومه كان يبدأ في السابعة صباحًا بالتوجه إلى المدرسة، ويعود إلى منزله في الثالثة عصرًا، ثم يذاكر لعدة ساعات قبل أن يتوجه مساءً إلى مزرعة دواجن يعمل بها بشكل يومي، لمساندة أسرته والمساهمة في تحمل أعباء المعيشة.

وأشار الطالب إلى أنه حصل في الشهادة الإعدادية على 248 درجة، وكان بإمكانه الالتحاق بالثانوية العامة، لكنه فضّل الدراسة بإحدى المدارس التكنولوجية، إيمانًا منه بما يوفره التعليم الفني من فرص حقيقية للتأهيل وسوق العمل.

وأكد أحمد أن طموحه لم يتوقف عند التفوق في الدبلوم، بل يسعى إلى استكمال دراسته الجامعية وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الهندسة الزراعية، ليحول سنوات الكفاح والعمل إلى بداية لمستقبل يطمح إليه.

