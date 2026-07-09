أفادت مصادر في مستشفيات غزة، بسقوط 3 شهداء في غارات الاحتلال على مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 8 شهداء بينهم شهيد متأثر بجراحه و17 إصابة.

وقالت الوزارة الفلسطينية في بيان لها : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى هذه اللحظة.

وأشارت صحة غزة إلى أنه ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,092 و إجمالي عدد الإصابات: 3,507 و إجمالي حالات الانتشال: 799.