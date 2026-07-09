رفائيل جروسي: المفاعل النووي المصري مبهر حقا ويسابق الزمن

قال رفائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ما يبهره أن هذا المفاعل النووي المصري يسابق الزمن ويسبق الخطط الموضوعة له.

وأضاف رفائيل جروسي خلال فعاليات تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع المحطة النووية بالضبعة الذى أذيع على الفضائية المصرية انهم سعداء للغاية بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل الرئيس السيسي وسعداء بهذا اليوم الذي يعد لحظة فارقه في التاريخ المصري للطاقة النووية، مشيرا الى أن الآن أصبح لدى مصر أكبر برنامج نووي سلمي في إفريقيا وواحد من اهم البرامج النووية في العالم بأكمله.

وتابع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا إنجاز كبير لهذه الدولة التي لطالما كانت لديها علم وفير في الطاقة النووية وحصلت على عدة جوائز عالمية ولكن الان توج هذا النجاح بتدشين هذا البرنامج.

واشار رفائيل جروسي الى أن هذه خطوة مهمة في ظل المشاكل تحدث على الساحة العالميه وتؤثر على العالم باكمله وفي ظل التغيرات المناخية.

ونوه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الطاقة النووية السلمية لديها دور كبير لتلعبه وهذا إنجاز كبير هنا لمصر في الضبعة.

ولفت الى ان وكالة الطاقه الذارية الدولية قد انتهت منذ اسابيع قليلة بالقيام بعملية الإشراف الأولي للأنشطة النووية التي تحدث هنا ونجد أن السلطات النووية المعنية وكذلك المشرعين المصريين والحكومة المصرية بأسرها يحافظون على الخطوات النووية السلمية وأعلى المعايير الدولية من أجل تأمين المفاعل النووي.