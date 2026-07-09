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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يدشن حلم مصر النووي ببدء تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة.. صور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم إعطاء إشارة البدء لتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع النووي المصري.

وجاء ذلك خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجانب الروسي، حيث يمثل هذا الإجراء إحدى أهم المراحل الفنية في تنفيذ المشروع.

وأكد رئيس الوزراء أن محطة الضبعة النووية تمثل أحد أهم المشروعات القومية، وتجسد حلمًا طال انتظاره للمصريين، مشيرًا إلى أن المشروع يواصل التقدم وفق الجدول الزمني المحدد.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من المراحل الرئيسية في إنشاء الوحدة النووية، لما يمثله من مكون أساسي داخل المفاعل، كما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ محطة الضبعة، التي تقام بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشركة "روساتوم" الروسية، وتبلغ قدرتها الإجمالية 4800 ميجاوات.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية

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