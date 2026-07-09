قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد مثيرة من إيران.. الدفاعات الجوية تدمر مسيرة أمريكية متطورة | شاهد
الآن على صدى البلد|نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات
ضربة موجعة لطهران.. مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري الإيراني في غارات أمريكية
أسعار الحديد محليا وعالميا يوم الخميس 9-7-2026
أشرف زكي لصدى البلد: أحمد السبكي أكد لي أنه كان يمزح ولم يقصد الإساءة لياسر جلال.. وكلنا عيلة واحدة (خاص )
بشهادة روسية.. مصر تشهد سابقة تاريخية في قطاع الطاقة لم تحدث في أي دولة من قبل
570 دولارا كل دقيقة.. كيف حول كريستيانو رونالدو اسمه إلى إمبراطورية؟
بعد استغاثة مواطن.. القبض على شخص مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية
عودة أشهر الصناعات المصرية.. موعد إطلاق أول سيارة ملاكي من النصر للسيارات
هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية
مصر تدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة الأردنية الهاشمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل الحر يجعلك أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليها

هل يجعلك الحر أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليه
هل يجعلك الحر أكثر عصبية؟.. أسباب تقلب المزاج في الصيف و8 طرق للتغلب عليه
ولاء عادل

لا يقتصر تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الشعور بالإرهاق أو زيادة التعرق، بل قد يمتد إلى الحالة النفسية أيضًا. فكثير من الأشخاص يلاحظون خلال فصل الصيف أنهم أصبحوا أكثر عصبية، وأقل صبرًا، وأسرع انفعالًا دون سبب واضح، وهي تغيرات يربطها خبراء الصحة بتأثير الطقس الحار على الجسم والدماغ.

ووفقًا لتقرير نشره موقع جونز هوبكنز للرعاية الصحية (JHAH)، فإن التعرض المستمر للحرارة المرتفعة قد يؤثر في جودة النوم، ويرفع مستويات التوتر، ويزيد الشعور بالإجهاد، وهو ما ينعكس في النهاية على المزاج والسلوك اليومي.

ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع الحرارة؟

يبذل الجسم مجهودًا كبيرًا للحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، إذ يعتمد على التعرق وزيادة تدفق الدم إلى الجلد للتخلص من الحرارة الزائدة.

ومع استمرار التعرض للطقس الحار، يزداد استهلاك الطاقة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالإجهاد البدني والعقلي، ويجعل الشخص أقل قدرة على التعامل بهدوء مع الضغوط اليومية.

الجفاف قد يكون السبب

حتى فقدان كمية بسيطة من السوائل قد يؤثر في وظائف الدماغ، لذلك قد يكون الجفاف أحد الأسباب الرئيسية وراء تقلب المزاج خلال الصيف.

ومن أعراضه:

  • الصداع.
  • ضعف التركيز.
  • التشوش الذهني.
  • الإرهاق.
  • سرعة الغضب والانفعال.

لذلك يوصي الخبراء بعدم انتظار الشعور بالعطش، والحرص على شرب الماء بانتظام طوال اليوم.

النوم المتقطع يزيد التوتر

ترتفع درجات الحرارة ليلًا في كثير من الأيام الصيفية، وهو ما يجعل الحصول على نوم عميق أكثر صعوبة.

ويؤدي اضطراب النوم إلى زيادة العصبية، وضعف التركيز، وانخفاض القدرة على تحمل الضغوط، لذلك قد تبدو المشكلات اليومية أكثر إزعاجًا بعد ليلة لم يحصل فيها الجسم على قسط كافٍ من الراحة.

لماذا نشعر بتوتر أكبر في الصيف؟

يشير الخبراء إلى أن الحرارة المرتفعة قد تزيد من إفراز هرمونات التوتر، ما يجعل الجسم في حالة استجابة أسرع للضغوط. وعند اجتماع ذلك مع متطلبات العمل أو الزحام أو المسؤوليات اليومية، يصبح التحكم في الانفعالات أكثر صعوبة.

الأطفال أكثر تأثرًا بالحرارة

تظهر آثار الحرارة على الأطفال بصورة أكبر، لأن أجسامهم لا تنظم درجة الحرارة بالكفاءة نفسها الموجودة لدى البالغين.

وقد تشمل العلامات:

  • البكاء المتكرر.
  • العصبية المفاجئة.
  • قلة الصبر.
  • الخمول.
  • سرعة الانزعاج.

ولهذا يُنصح بتقليل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الظهيرة، مع تشجيع الأطفال على شرب الماء باستمرار.

متى يكون الأمر مقلقًا؟

إذا صاحب تقلب المزاج أعراض مثل الدوخة، أو الصداع، أو العطش الشديد، أو الإرهاق، أو تسارع ضربات القلب، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإصابة بالإجهاد الحراري، وهي حالة تستدعي خفض حرارة الجسم سريعًا وتعويض السوائل، مع طلب الرعاية الطبية إذا لزم الأمر.

8 عادات تساعد على تحسين المزاج في الصيف

يمكن تقليل تأثير الحرارة على الحالة النفسية باتباع مجموعة من الإرشادات البسيطة:

  1. احرص على شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم.
  2. تجنب الأنشطة البدنية خلال ساعات الحر الشديد.
  3. ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة تسمح بتهوية الجسم.
  4. حافظ على برودة غرفة النوم لتحسين جودة النوم.
  5. خذ فترات راحة في أماكن مظللة أو مكيفة.
  6. قلل من المشروبات المحتوية على الكافيين لأنها قد تزيد فقدان السوائل.
  7. أكثر من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء.
  8. إذا كنت برفقة أطفال، شجعهم على شرب الماء بانتظام وقلل فترة اللعب تحت أشعة الشمس المباشرة.
تقلب المزاج أسباب تقلب المزاج الصيف تقلب المزاج في الصيف أسباب تقلب المزاج في الصيف العصبية الحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

حفظ القرآن و7 ساعات مذاكرة يوميًا.. سهير الفيومي الأولى على الدبلومات الفنية بالبحيرة تكشف سر تفوقها

محافظ البحيرة

محافظ البحيرة تستلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركزي إدكو ورشيد

اسرة رئيس مدينة طابا السابق أثناء التكريم

رحل جسدا وبقي أثره.. جنوب سيناء تخلد ذكرى رئيس مدينة طابا الراحل بإطلاق اسمه على دار المناسبات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

وقت الغروب.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية هادئة على شاطئ البحر

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

نشرة المرأة والمنوعات | نصائح لتجنب لدغات الناموس في الصيف.. ارتباط مزيل العرق بسرطان الثدي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد