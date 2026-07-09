قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة جديدة لصادرات البطاطس.. مليون طن تعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية
مفتي الجمهورية: وحدة الأمة ونبذ الفرقة من مقومات النهضة الحضارية في الإسلام
بحضور الأمين العام للاتحاد.. إجراء قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد
معلم: امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 كله سهل ماعدا 4 نقاط
بـ4000 ريال.. خطوات حجز تأشيرة الباقات السياحية للسعودية
من النوبة إلي العالمية.. أبرز المعلومات عن هيثم حسن نجم منتخب مصر
خطوة تاريخية.. مدبولي يصل محطة الضبعة النووية للاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية
إصابة طالبة بالإعياء عقب تناول أقراص مجهولة داخل لجنة ثانوية عامة بقنا
من نماذج الوزارة|معلم يؤكد سهولة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
المونديال يقترب من النهاية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026
فضل شاكر يعلّق لأول مرة بعد إخلاء سبيله: «الحمد لله.. وأطلب منكم فرصة لاستعادة عافيتي»
وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية وضع آليات مشتركة مع الكويت لمنع حوادث الصيادين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السموزي.. مشروب منعش وصحي في دقائق

سموزي
سموزي
ريهام قدري

يعد السموزي من أفضل المشروبات الصحية، إذ يجمع بين الفواكه الطازجة أو المجمدة مع الحليب أو الزبادي، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل ليكون وجبة خفيفة أو إفطارًا سريعًا، خاصة خلال فصل الصيف.

المكونات

كوب فواكه مجمدة (فراولة أو مانجو أو موز أو توت).

نصف كوب حليب بارد (أو حليب نباتي حسب الرغبة).

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة عسل أبيض (اختياري).

مكعبات ثلج حسب الرغبة.


طريقة التحضير

1. ضعي الفواكه في الخلاط.


2. أضيفي الحليب والزبادي والعسل.


3. اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.


4. أضيفي الثلج واخفقي مرة أخرى إذا كنتِ تفضلين السموزي أكثر برودة.


5. اسكبي السموزي في أكواب التقديم وقدميه فورًا.

نصائح لسموزي مثالي

استخدمي الفواكه المجمدة للحصول على قوام كثيف دون الحاجة إلى الكثير من الثلج.

أضيفي ملعقة من الشوفان أو بذور الشيا لزيادة القيمة الغذائية.

يمكن إضافة زبدة الفول السوداني أو المكسرات لمزيد من البروتين والطاقة.

تجنبي إضافة كميات كبيرة من السكر، فحلاوة الفاكهة غالبًا ما تكون كافية.

السموزي سموزي مثلج طريقة عمل سموزي سموزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد دقائق من توزيعه باللجان|والتعليم تحقق

ترشيحاتنا

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة

تنزيل قناة على الرسيفر الصغير HD بالتردد بخطوات سهلة

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات

طقس الخميس 9 يوليو 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة بالمحافظات

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك

سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 8 يوليو 2026 بعد إغلاق البنوك

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

المزيد