طريقة عمل السموزي.. مشروب منعش وصحي في دقائق

يعد السموزي من أفضل المشروبات الصحية، إذ يجمع بين الفواكه الطازجة أو المجمدة مع الحليب أو الزبادي، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل ليكون وجبة خفيفة أو إفطارًا سريعًا، خاصة خلال فصل الصيف.

المكونات

كوب فواكه مجمدة (فراولة أو مانجو أو موز أو توت).

نصف كوب حليب بارد (أو حليب نباتي حسب الرغبة).

نصف كوب زبادي.

ملعقة صغيرة عسل أبيض (اختياري).

مكعبات ثلج حسب الرغبة.



طريقة التحضير

1. ضعي الفواكه في الخلاط.



2. أضيفي الحليب والزبادي والعسل.



3. اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا.



4. أضيفي الثلج واخفقي مرة أخرى إذا كنتِ تفضلين السموزي أكثر برودة.



5. اسكبي السموزي في أكواب التقديم وقدميه فورًا.

نصائح لسموزي مثالي

استخدمي الفواكه المجمدة للحصول على قوام كثيف دون الحاجة إلى الكثير من الثلج.

أضيفي ملعقة من الشوفان أو بذور الشيا لزيادة القيمة الغذائية.

يمكن إضافة زبدة الفول السوداني أو المكسرات لمزيد من البروتين والطاقة.

تجنبي إضافة كميات كبيرة من السكر، فحلاوة الفاكهة غالبًا ما تكون كافية.