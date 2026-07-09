طريقة عمل الفراخ الشواية السورية

تعد الفراخ الشواية السورية من أشهر وصفات المطبخ الشامي، إذ تتميز بتتبيلة غنية بالتوابل والزبادي والثوم، ما يمنح الدجاج نكهة مميزة ولحمًا طريًا وعصاريًا، سواء تم شويها على الفحم أو في الفرن.

المقادير

دجاجة كاملة مقطعة 4 أو 8 قطع.

كوب زبادي.

4 فصوص ثوم مفروم.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة قرفة (اختياري).

طريقة التحضير

1. اغسلي الدجاج جيدًا وجففيه، ثم اصنعي شقوقًا خفيفة في القطع.

2. اخلطي الزبادي مع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون ومعجون الطماطم وجميع البهارات.

3. غطي الدجاج بالتتبيلة جيدًا، مع التأكد من وصولها إلى جميع الأجزاء.

4. اتركي الدجاج في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل طوال الليل.

5. اشوي الدجاج على الفحم حتى ينضج ويكتسب لونًا ذهبيًا، أو اخبزيه في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 45 إلى 60 دقيقة مع تقليبه في منتصف الوقت.

6. حمّريه تحت الشواية لمدة 5 دقائق للحصول على لون شهي.

قدمي الفراخ الشواية السورية مع الثومية، والبطاطس المقلية أو المشوية، وسلطة الفتوش أو التبولة، والمخللات، والخبز السوري الساخن.

بالهنا والشفا.