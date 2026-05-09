الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري للحصول على طعم غني وتحمير مثالي مثل المطاعم، خاصة مع سهولة تحضيرها داخل الفرن دون الحاجة إلى شواية الفحم.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة للفراخ الشواية تعتمد على تتبيلة قوية وغنية بالتوابل، مع ترك الدجاج ليلة كاملة حتى يتشرب النكهات، ثم طهيه داخل الكيس الحراري للحصول على فراخ طرية وعصيرية من الداخل ومحمرة من الخارج.

مقادير الفراخ الشواية في الكيس الحراري:
دجاجة كاملة
رأس ثوم
ملعقة كبيرة بصل بودر
ملعقة كبيرة ثوم بودر
ملعقة كبيرة بابريكا مدخنة
ملعقة صغيرة كاري
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة فلفل أسود
عصير ليمونة كبيرة
2 ملعقة كبيرة هريسة شطة
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة ملح
رشة سكر
نصف كوب خل
3 لترات ماء
شرائح ليمون
شرائح برتقال
ورق لورا
عيدان قرفة خشب

طريقة تحضير الفراخ الشواية:
في الخلاط يتم ضرب رأس الثوم مع الخل والملح والسكر والتوابل والثوم والبابريكا المدخنة والكاري وهريسة الشطة وصلصة الطماطم جيدًا مع لمونة .

ـ في وعاء كبير، يضاف الخليط إلى 3 لتر ماء، تضاف شرائح الليمون والبرتقال وورق اللورا وعيدان القرفة إلى التتبيلة.

ـ يتم وخز الدجاجة بالسكين في عدة أماكن حتى تتشرب التتبيلة بشكل أفضل.

ـ توضع الفراخ في التتبيلة وتترك داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو 24 ساعة للحصول على أفضل نكهة.

ـ بعد التتبيل، توضع الفراخ داخل الكيس الحراري مع مغرفة من التتبيلة.

ـ تُعمل فتحة صغيرة في الكيس الحراري لمنع انفجاره أثناء التسوية.

ـ تدخل الفراخ فرنًا ساخنًا على أعلى درجة حرارة لمدة ساعتين تقريبًا.

ـ بعد انتهاء الوقت، يفتح الكيس الحراري وتؤخذ كمية من الصوص الموجود داخله لدهن الفراخ.

ـ توضع تحت الشواية حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا وتصبح مثل فراخ المحلات.

سر نجاح الفراخ الشواية في الكيس الحراري

ـ ترك الفراخ في التتبيلة فترة طويلة يمنحها طراوة ونكهة قوية.
ـ البابريكا المدخنة تضيف طعم الشواء المميز.

ـ الكيس الحراري يساعد على الاحتفاظ بالعصارة داخل الدجاج.

ـ فتح الكيس في النهاية يمنح الفراخ لونًا ذهبيًا مقرمشًا.

طريقة تقديم الفراخ الشواية

ويتم تقديم الفراخ الشواية بعد خروجها من الفرن بعد الأرز البسمتي والبطاطس المحمر، بجانب الصوصات كصوص المحمرة والتومية الباردة والحارة.

بالصور

لوك مميز.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

كيف يمكن الإصابة بفيروس هانتا من داخل منزلك؟.. طرق الوقاية منه

طريقة عمل الفراخ الشواية في الكيس الحراري.. بتتبيلة المطاعم وطعم مميز

