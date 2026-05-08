طريقة عمل قطايف البرجر.. وصفة مبتكرة لعشاق الأكلات السريعة

تعد قطايف البرجر من الوصفات الجديدة التي لاقت رواجًا كبيرًا بين محبي الأكلات السريعة، حيث تجمع بين طعم البرجر الشهي والقوام المقرمش بطريقة مختلفة ومبتكرة.

وقدم الشيف محمد حامد وصفة سهلة لتحضير قطايف البرجر بحشوة الجبنة الشيدر، لتكون وجبة خفيفة ومميزة تناسب التجمعات والعزومات.

طريقة عمل قطايف البرجر

طريقة عمل قطايف البرجر

مقادير عمل قطايف البرجر:

لحم مفروم

بهارات برجر

ملح وفلفل أسود

تفل بصل

شرائح جبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا

زيت للقلي

ملعقة زبدة

طريقة عمل قطايف البرجر

طريقة تحضير قطايف البرجر:

ـ لتحضير خليط البرجر: يتم خلط اللحم المفروم مع بهارات البرجر والملح والفلفل وتفل البصل جيدًا، ثم يُشكل الخليط إلى أقراص صغيرة دائرية الحجم.

ـ إضافة الحشوة: توضع قطعة من جبنة الشيدر أو الموتزاريلا داخل كل قرص من اللحم، للحصول على حشوة جبنية غنية بعد القلي.

ـ غلق القطايف: يُغلق اللحم بعناية من الأطراف ليأخذ شكل نصف القمر، مع الضغط جيدًا حتى لا تخرج الحشوة أثناء الطهي.

ـ قلي قطايف البرجر: تُقلى القطايف في زيت ساخن مضاف إليه القليل من الزبدة، حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

طريقة عمل قطايف البرجر

طريقة تقديم قطايف البرجر

يمكن تقديم قطايف البرجر ساخنة بجانب البطاطس المحمرة أو المكرونة بصوص الطماطم بالثوم والريحان، كما يمكن إضافة الصوصات المختلفة مثل الكاتشب والمايونيز لإعطاء نكهة مميزة.

طريقة عمل قطايف البرجر

سر نجاح قطايف البرجر

ينصح الشيف محمد حامد بإحكام غلق أطراف اللحم جيدًا قبل القلي، مع استخدام زيت ساخن للحصول على قرمشة مثالية ومنع تسرب الجبن أثناء الطهي.