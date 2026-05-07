طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي.. زى المطاعم

تُعد دبابيس الفراخ المشوية مع الأرز البسمتي المبهر من الوصفات التي تحظى بشعبية كبيرة، خاصة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، حيث تجمع بين التتبيلة الغنية بالتوابل والطعم المدخن الشهي، إلى جانب الأرز البسمتي المفلفل ذي اللون الذهبي والنكهة الشرقية المميزة.

وتتميز الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة ومتوفرة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعزومات الغداء أو وجبات نهاية الأسبوع.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية

المكونات:

كيلو دبابيس فراخ مغسولة جيدًا.

علبة زبادي.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية

طريقة تحضير دبابيس الفراخ المشوية:

ـ قومي بعمل شقوق بسيطة في الدبابيس حتى تتشرب التتبيلة بشكل أفضل.

ـ في وعاء كبير، اخلطي الزبادي مع صلصة الطماطم والزيت والخل وعصير الليمون.

ـ أضيفي جميع البهارات وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ـ ضعي الدبابيس في التتبيلة وقلبيها جيدًا حتى تغطيها بالكامل.

ـ اتركي الفراخ في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل ليلة كاملة للحصول على أفضل طعم.

ـ رصي الدبابيس في صينية مدهونة بالقليل من الزيت، ثم أدخليها فرنًا ساخنًا على أعلى درجة حرارة حتى تنضج.

ـ شغلي الشواية في آخر دقائق حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وشكلًا مشويًا مميزًا.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

طريقة عمل الأرز البسمتي المبهر

المكونات :

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع.

3 أكواب مرقة دجاج أو ماء ساخن.

بصلة صغيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة كاري.

2 لومي مجفف.

3 حبات حبهان.

2 عود قرفة.

2 ورقة لورا.

ملح حسب الرغبة.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

خطوات تحضير الأرز البسمتي:

ـ سخني الزيت والسمنة في حلة على النار، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

ـ أضيفي الكركم والكاري والحبهان والقرفة واللومي وورق اللورا، وقلبي المكونات حتى تفوح رائحتها.

ـ ضعي الأرز البسمتي المصفى وقلبيه مع البهارات لمدة دقيقتين.

ـ أضيفي المرقة الساخنة والملح واتركي الخليط حتى يتشرب السائل.

ـ غطي الحلة واتركي الأرز على نار هادئة حتى ينضج ويصبح مفلفلًا.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

سر نجاح دبابيس الفراخ المشوية

ـ ترك الفراخ في التتبيلة لفترة طويلة يمنحها طراوة ونكهة أقوى.

ـ استخدام الزبادي يساعد على جعل الدجاج طريًا من الداخل.

ـ تقليب الأرز في الزيت قبل إضافة المرقة يمنحه قوامًا مفلفلًا.

ـ تشغيل الشواية في النهاية يعطي الفراخ لونًا وطعمًا مثل المطاعم.

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

طريقة التقديم

قدمي الأرز البسمتي المبهر في طبق كبير، ثم رصي فوقه دبابيس الفراخ المشوية، وزيني الطبق بالبقدونس والمكسرات المحمصة للحصول على شكل شهي ومميز. حد