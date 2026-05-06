الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
آية التيجي

يبحث الكثيرون عن مشروبات طبيعية تجمع بين الفائدة والطعم المنعش، خاصة في الأجواء الحارة، وتُعد وصفة عصير الليمون والبرتقال بالنعناع من أبرز الخيارات الصحية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي عصير الليمون والبرتقال بالنعناع، وهي وصفة تتميز باحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، إلى جانب نكهة النعناع المنعشة.

مكونات عصير الليمون والبرتقال بالنعناع:
2 ثمرة برتقال
2 ثمرة ليمون (منزوع البذر)
كوب من أوراق النعناع الطازج
سكر حسب الرغبة
3 إلى 4 أكواب ماء بارد
ثلج مجروش للتقديم
(اختياري) رشة فانيليا

طريقة تحضير عصير الليمون والبرتقال بالنعناع:
ـ غسل البرتقال والليمون جيدًا، وتقشير القشرة الخارجية والإحتفاظ بها وإزالة البذور والقشرة البيضاء لتجنب الطعم المر.
ـ وضع البرتقال والليمون مع النعناع والسكر والماء في الخلاط.
ـ خلط المكونات جيدًا حتى يصبح القوام ناعمًا ومتجانسًا.
ـ تصفية العصير للحصول على قوام خفيف (اختياري حسب الرغبة).
ـ تقديم العصير باردًا مع الثلج وتزيينه بأوراق النعناع وشرائح الليمون.

فوائد عصير الليمون والبرتقال بالنعناع

ـ غني بفيتامين سي الذي يعزز المناعة
ـ يساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
ـ يساهم في تحسين الهضم بفضل النعناع
ـ مشروب طبيعي خالٍ من المواد الحافظة

نصيحة لنجاح الوصفة

للحصول على أفضل طعم، يُفضل استخدام فواكه طازجة وتقليل كمية السكر تدريجيًا حسب الذوق، ويمكن استبداله بالعسل لزيادة القيمة الغذائية.

