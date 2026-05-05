تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول البيض بانتظام قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، أحد أشهر أنواع الخرف المرتبطة بتدهور الذاكرة والوظائف الإدراكية.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

وأظهرت النتائج أن تناول البيض مرتين فقط أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 20%، بينما ترتفع النسبة إلى نحو 27% لدى الأشخاص الذين يتناولونه خمس مرات أسبوعيًا أو أكثر.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة لوما ليندا في ولاية كاليفورنيا، حيث تابعوا ما يقرب من 40 ألف رجل وامرأة على مدار 15 عامًا.

وكشفت النتائج أن تناول البيض مرة إلى مرتين شهريًا يقلل خطر الخرف بنسبة 17%، وتناوله مرتين إلى أربع مرات أسبوعيًا يقلل الخطر بنسبة 20%، وتناوله خمس مرات أسبوعيًا أو أكثر يقلل الخطر بنسبة 27%.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء البيض على عناصر غذائية مهمة، أبرزها:

ـ الكولين (Choline): الذي يساعد في إنتاج مادة الأسيتيل كولين الضرورية لوظائف الذاكرة

ـ فيتامين B12: الذي يدعم صحة الجهاز العصبي ويحسن الوظائف الإدراكية

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل البيض آمن للقلب؟

ورغم ارتباط البيض سابقًا بارتفاع الكوليسترول، تؤكد جهات صحية أن تناوله باعتدال آمن لمعظم الأشخاص، ويمكن إدراجه ضمن نظام غذائي متوازن.

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

الوقاية أفضل من العلاج

وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يعانون من أمراض الخرف، ومع عدم وجود علاج نهائي حتى الآن، يركز العلماء على الوقاية من خلال:

ـ التغذية الصحية

ـ النشاط البدني

ـ تقليل عوامل الخطر مثل التدخين وقلة الحركة