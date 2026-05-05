منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

في ظل انتشار أنظمة الرجيم السريعة والدايت القاسي على مواقع التواصل الاجتماعي، يقع كثيرون في دائرة متكررة تبدأ بالحرمان وتنتهي بزيادة الوزن من جديد.

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

وفي هذا السياق، كشف الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية عن الأسباب الحقيقية وراء فشل أنظمة الحرمان، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في المنع، بل في التوازن.

وأوضح الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأنظمة الغذائية التي تعتمد على منع أطعمة معينة بشكل كامل تتعارض مع طبيعة الجسم البشري.

وقال القيعي : “الجسم مصمم على التوازن وليس الإقصاء، ولا يوجد ما يسمى بأكل ممنوع تمامًا للشخص السليم، بل هناك كميات وتوقيت مناسب”.

وأشار القيعي، إلى أن الحرمان يؤثر نفسيًا وفسيولوجيًا، حيث يؤدي إلى زيادة التعلق بالأطعمة الممنوعة نتيجة اضطراب هرمونات الشهية، مثل هرموني الجوع والشبع، ما يسبب نوبات من الإفراط في تناول الطعام.

أضرار الدايت القاسي على الجسم

وأضاف خبير التغذية، إلى أن استبعاد مجموعات غذائية كاملة قد يحرم الجسم من عناصر أساسية، مثل:

ـ الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة

ـ الألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي

ـ العناصر التي تدعم المناعة وصحة الأمعاء

المشكلة الحقيقية ليست في الأكل

وأكد القيعي أن المشكلة لا تكمن في نوع الطعام، بل في طريقة التعامل معه، مثل:

ـ تناول كميات غير محسوبة

الأكل العاطفي

ـ عدم تنظيم مواعيد الوجبات

حلول عملية لنجاح أي نظام غذائي

وأوضح القيعي، بأن هناك بعض الحلول الغذائية التي يمكن بها ان ينجح النظام الغذائي، ومن أهمها:

ـ التوازن بدل الحرمان:

بدلًا من منع أطعمة معينة، يُنصح بتناولها باعتدال، ما يقلل من الرغبة الشديدة ويزيد فرص الاستمرار.

ـ نظام 80/20:

اعتماد نظام مرن يعتمد على تناول 80% من الأطعمة الصحية و20% من الأطعمة المفضلة دون شعور بالذنب.

ـ تنظيم الوجبات:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين، الدهون الصحية، والألياف يساعد في الشعور بالشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

ـ فهم احتياجات الجسم:

لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب الجميع، حيث تختلف احتياجات كل شخص حسب حالته الصحية ونمط حياته.

ـ التحكم في الأكل العاطفي:

التمييز بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي خطوة أساسية لتجنب الإفراط في تناول الطعام.

ـ النوم والحركة:

النوم الجيد وممارسة النشاط البدني عنصران أساسيان لتنظيم هرمونات الجوع وتحسين عملية الحرق.

نصيحة خبير التغذية

واختتم الدكتور معتز القيعي حديثه بالتأكيد على أن النجاح في خسارة الوزن لا يعتمد على القسوة، بل على الاستمرارية، قائلًا:

“أي نظام قائم على الحرمان لن يدوم، لكن التوازن هو المفتاح الحقيقي لنتائج تستمر على المدى الطويل”.