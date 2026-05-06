طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

تُعد اللازانيا من أشهر الأكلات الإيطالية التي حققت انتشارًا واسعًا في المطابخ العربية، خاصة مع تنوع طرق تحضيرها.

وقدّم الشيف محمد حامد وصفة مميزة للازانيا تعتمد على طبقات غنية من المكرونة، وعصاج اللحم المتبل، مع صوص البشاميل الكريمي، ما يمنحها مذاقًا شهيًا وقوامًا متماسكًا مثل المطاعم.

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

المكونات:

500 جرام شرائح لازانيا جاهزة

للعصاج:

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة + 2 فص ثوم

2 كوب صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح + فلفل أسود + بهارات حسب الرغبة

للبشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

معلقة كبيرة جبنة كريمي

للتزيين:

جبنة موزاريلا

جبنة رومي أو بارميزان

خطوات التحضير:

ـ لتحضير عصاج اللحم: في مقلاة على النار، يُشوح البصل والثوم حتى يذبلا، ثم يُضاف اللحم المفروم ويُقلب جيدًا حتى يتغير لونه.

ـ تُضاف صلصة الطماطم ومعجون الطماطم والبهارات، ويُترك الخليط حتى يتسبك.

ـ لتحضير البشاميل: تُذاب الزبدة في وعاء، ثم يُضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون، وبعدها يُضاف الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر ثم الجبنة الكريمي حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

ـ في نفس صينية تعصيج اللحم نضع اللازانيا وترص بالعرض وبزاوية قائمة مائلة داخل اللحم المتعصج.

ـ وبعد ان تدخل المكرونة في السواء تُوضع طبقة البشاميل على الوش، ثم الجبن

ـ تُدخل، تحت الشواية لتحمير الوجه.

سر التقديم

يُنصح بترك اللازانيا ترتاح لمدة 10 دقائق بعد خروجها من الفرن، حتى تتماسك الطبقات ويسهل تقطيعها.

نصائح لنجاح اللازانيا

ـ استخدام بشاميل متوسط القوام للحصول على نتيجة مثالية

ـ عدم الإفراط في الصوص حتى لا تصبح اللازانيا سائلة

تركها تهدأ قبل التقديم من أهم أسرار نجاحها