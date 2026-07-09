ناقد فنى: عبد المنعم مدبولي أسطورة من أساطير الفن تميز فى كل شيء قدمه

قال محمد شوقى، الناقد الفنى: إن الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي كان اسطورة من اساطير الفن وليست الكوميديا فقط.

وأضاف الناقد الفنى خلال مداخلة تليفزيونية عبر القناة الأولى أن الفنان عبد المنعم مدبولى استطاع أن ينجح فى كل شيء قدمه، سواء على مستوى الكوميديا او المسرح او الإخراج، إذا كان الجمهور ينجذبون لمجرد معرفتهم أن المسرحية من إخراج عبد المنعم مدبولى، وهذا كان حدثا فنيا لأنه كان فنانا يقرأ المشاهد.





وأشار محمد شوقى إلى أن عبد المنعم مدبولي كان من الشخصيات التى تدرك جدا قيمة الفن فكان عنده احساس قوي جدا لانه عاش معاناة فى حياته الخاصة وهي يتم الأب وهذا جعل منه فنانا مبدعا.



ونوه الناقد الفنى أن عبد المنعم مدبولي اكتشف نجوما وأسماء رهيبة فى عالم الفن، فهو مكتشف الزعيم عادل إمام وقدمه لفؤاد المهندس في مسرحية انا وهو وهي وقدم سهير البابلي ككوميديانة بعد ما كانت ممثلة مسرح قومي إلى جانب تقديمه لمحمد صبحي وسعيد صالح، كما قدم مجموعة كبيرة من النجمات ظهروا فى مسرحية لوكاندة الفردوس.



ولفت الناقد الفنى الى ان ما يميز مدبولى فى نجاحه فى كل شيء حتى أغاني الأطفال الى جانب الفوازير والدراما.

