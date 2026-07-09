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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

استشاري أطفال: 9 جرعات من فيتامين A تحمي طفلك من الأمراض وتقوي المناعة

فيتامين a
فيتامين a
ريهام قدري

يعتبر فيتامين a من الفيتامينات المهمة التي لايجب تجاهلها 

وأكد الدكتور محمد الشربيني، استشاري طب الأطفال، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك  أهمية حصول الأطفال على جرعات فيتامين A وفقًا لآخر توصيات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن الفيتامين يلعب دورًا أساسيًا في تقوية المناعة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية.

وأوضح الشربيني أن فيتامين A يساهم في دعم الجهاز المناعي، ويقلل من خطر الإصابة بالنزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي، كما يساعد في الوقاية من ضعف النظر، ويحافظ على صحة الجلد والشعر، ما يجعله من العناصر الغذائية الضرورية خلال سنوات الطفولة الأولى.

وأشار إلى أن الطفل يحتاج إلى 9 جرعات من فيتامين A خلال المراحل العمرية المبكرة، تبدأ من عمر 6 أشهر، ثم عند عمر سنة، وسنة ونصف، وسنتين، وسنتين ونصف، و3 سنوات، و3 سنوات ونصف، و4 سنوات، و4 سنوات ونصف، وحتى عمر 5 سنوات، مع ضرورة الالتزام بالجدول الموصى به من قبل الطبيب أو الجهات الصحية المختصة.

وشدد استشاري الأطفال على أهمية متابعة جرعات فيتامين A ضمن برامج الرعاية الصحية للأطفال، لما لها من دور كبير في تعزيز النمو السليم وتقليل فرص الإصابة بالأمراض المرتبطة بنقص هذا الفيتامين، داعيًا أولياء الأمور إلى عدم إهمال هذه الجرعات والالتزام بمواعيدها.

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