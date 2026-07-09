التنمية المحلية: الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم منظومة التخطيط العمراني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية وتعظيم الاستفادة من الأراضي داخل الأحوزة العمرانية.

المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إعداد المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم يأتي ضمن خطة الوزارة للإسراع في استكمال المخططات التفصيلية للمدن، بما يسهم في تنظيم أعمال التنمية العمرانية، وتيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، والحد من النمو العمراني غير المخطط.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المخطط تم إعداده وفقًا لاشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الحالية والاحتياجات المستقبلية للسكان، مع مراعاة توفير الخدمات والمرافق العامة وشبكات الطرق والمساحات المفتوحة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الفني والمالى للمحافظات لاستكمال اعداد المخططات التفصيلية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتحسين بيئة العمران، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار التقرير الذى تم عرضه من الدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة إلى أن مدينة بلطيم تُعد من المدن الواعدة بمحافظة كفر الشيخ، وأن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي يمثل خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات، وتنظيم التنمية العمرانية، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

يُذكر أن المخطط التفصيلي لمدينة بلطيم يغطي مساحة إجمالية تقدر بنحو 920.4 فدان، ويهدف إلى تنظيم استعمالات الأراضي، وتطوير شبكة الطرق والخدمات، بما يتوافق مع الرؤية التخطيطية للدولة وأهداف التنمية المستدامة.