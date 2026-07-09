مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، مضيفة أنها تعتبرها تصعيداً خطيراً وانتهاكاً غير مقبول لسيادة الدول من شأنه تقويض الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وزيادة حدة التوترات الإقليمية.

وأكدت مصر -فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج- تضامنها الكامل مع دولتي الكويت والبحرين، ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما.

وشددت على أن أمن دول الخليج العربي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددةً رفضها لأية ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول الشقيقة أو المساس باستقرار المنطقة.