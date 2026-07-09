فضل شاكر يعلّق لأول مرة بعد إخلاء سبيله: «الحمد لله.. وأطلب منكم فرصة لاستعادة عافيتي»

أثار الفنان اللبناني فضل شاكر تفاعلًا واسعًا بعدما خرج بأول تعليق له عقب قرار المحكمة العسكرية في لبنان بإخلاء سبيله على ذمة عدد من القضايا المنظورة أمامها، موجهًا رسالة مؤثرة إلى جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

واستهل فضل شاكر رسالته بتوجيه الشكر إلى الله، معبرًا عن امتنانه لكل من وقف بجانبه خلال الفترة الماضية، إذ كتب: "الحمد لله رب العالمين، اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولًا، ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي".

وطلب الفنان اللبناني من جمهوره منحه بعض الوقت من أجل استعادة حالته الصحية والاطمئنان على أسرته، مؤكدًا أنه سيعود إليهم قريبًا، وقال: "أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي، وعد مني أن أعود إليكم قريبًا، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها".

وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من قرار المحكمة العسكرية اللبنانية الموافقة على طلب إخلاء سبيل فضل شاكر، وذلك على ذمة عدد من القضايا التي لا تزال منظورة أمامها.

وكان المكتب الإعلامي للفنان قد أعلن في وقت سابق تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى العسكري، ما أدى إلى تغيبه عن حضور جلسة محاكمته الأخيرة، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالموافقة على إخلاء سبيله، في تطور لافت في مسار قضيته.

وتفاعل عدد كبير من محبي فضل شاكر مع رسالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصوا على تهنئته بقرار إخلاء سبيله، متمنين له الشفاء العاجل وعودة قريبة إلى جمهوره وإلى نشاطه الفني.