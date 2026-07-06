تحذير عاجل.. الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر

حذرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري ، من مخاطر التعرض للدغات الثعابين مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مؤكدة أن ظهورها يزداد في الأماكن المفتوحة والزراعية بحثًا عن الغذاء أو أماكن أكثر برودة.

وقدمت مجموعة من الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها فور التعرض للدغة، لتقليل المضاعفات حتى الوصول إلى المستشفى.

. 10 خطوات مهمة لو تعرضت للدغة ثعبان

1- حافظ على هدوئك ولا تشعر بالذعر، فلدغات الثعابين نادراً ما تكون مميتة بشكل فورى.

2- حاول تذكر شكل وحجم ولون الثعبان.

3- اترك جزء الجسم الذي تم لدغه ثابتا قدر المستطاع لمنع السم من الانتشار في جسمك.

4- انزع أى من المجوهرات والساعات من الطرف المصاب حيث إنها يمكن أن تجرح جلدك إذا كان هذا الجزء يتضخم من أثر اللدغة.

5- ﻻ ﺗﺤﺎول خلع أي ﻣﻼﺑﺲ.

6- عدم محاولة امتصاص السم من اللدغة.

7- لا تحاول أن تخرج السم من اللدغة أو جعلها تنزف.

8- لا تقم بفرك أي شيء في الجرح أو تضع الثلج أو المواد الكيميائية.

9- لا تضع أي شيء حول الطرف المصاب لمنع انتشار السم مثل شريط الضغط الضيق أو أربطة، لأنه لن يساعد، ويمكن أن يسبب تورمًا أو يزيده سوءًا، كما يمكن أن يتلف الطرف، مما يؤدي إلى الحاجة إلى البتر.

10- التمس العناية الطبية الفورية لأخذ المصل الخاص بالسم.

اعراض سم الثعبان



تسبب أفاعي الحفرة العديد من اللدغات أكثر من الثعابين المرجانية، مع العلم أن لدغات النوعين ليست سامة دائمًا.

وعندما تحدث اللدغات، يمكن أن تختلف كميات السم، وذلك لأن الثعابين تتحكم في إطلاق سمومها، فكلما زاد التهديد الذي تتعرض له، زادت قوة عضتها. كما أن واحدة من 4 عضات من أفعى الحفرة "جافة" أو خالية من السم، بينما 50% من لدغات الثعابين المرجانية تبث السم.

وستعرف أنك قد تسممت من أفعى الحفرة إذا ظهر الألم والتورم حول اللدغة.

كما أن الثعابين غالباً ما تهوي على الكاحل أو اليد، وستنتشر الأعراض على طول الساق أو الكتف على التوالي.

مخاطر الثعابين



كلما كان الطقس حارا في الأماكن المفتوحة، كنت أكثر عرضة للقاء ثعبان.

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نصائح طبية

ما يجب القيام به وما يجب تجنبه إذا عضك ثعبان:



• اذهب إلى غرفة الطوارئ بأسرع وقت ممكن. حتى إذا كانت العضة غير سامة، فأنت معرض لخطر الإصابة بالتيتانوس، وهو عدوى بكتيرية خطيرة إذا لم يكن علاجك بالمصل مستكملا.

• حاول قدر المستطاع عدم تحريك الطرف الذي تعرض للدغ، حتى تساعد على إبطاء انتشار السم.

• تأكد من ملاحظة مظهر الثعبان، لأن وصفك سوف يساعد الطبيب على تحديد النوع الذي لدغك. كما أن الموقع الذي حدثت فيه العضة قد يكون دليلا على نوعية الثعبان.

• تذكر جيدا وﻗت ﺣدوث اﻟﻌﺿﺔ ﺣﺗﯽ ﯾﻌرف اﻟطﺑﯾب كم انقضى من اﻟوﻗت.

• ﻗم ﺑﺈزاﻟﺔ أي مجوهرات أو إكسسورات ترتديها ﺣول ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺿﺔ ﻗﺑل اﻟﺗورم.

• اﺳﺘﺨﺪم Tylenol ﻟﻸﻟﻢ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

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• ﻻ ﺗﺤﺎول أن تمتص السم، إذ لا فائدة من ذلك، بل إن ذلك يعرضك لخطر الإصابة بالسم في فمك.

• لا تستخدم الأسبرين، أو الأيبوبروفين، أو مسكنات الألم الأخرى التي تتسبب في تخفيف كثافة دمك.

• لا تقم بربط عصبة حول منطقة العضة، فقد يتسبب قطع تدفق الدم إلى منطقة العضة في حدوث المزيد من التلف في الأنسجة.

العلاج

يعتمد العلاج من لدغة الأفاعي على نوع الثعبان، ومدى شدة السم.

وقد تتطلب الحالات الخفيفة تنظيف العضة والمراقبة فقط للتأكد من عدم حدوث المزيد من الضرر.

ومن المحتمل أن يتم إجراء سحب دم من أجل اختبار أي مشاكل تخثر يسببها السم.

كذلك نحن بحاجة إلى الإسعافات الأولية والمراقبة واختبارات الدم.

ويتطلب علاج اللدغات الأكثر شدة مصلا ضد السم، لكي يصد تأثير سم الأفعى، بحيث يمكن أن يتجلط الدم بشكل طبيعي.