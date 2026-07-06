كواليس معسكر الفراعنة.. كريم حافظ جاهز والمنتخب يتسلح بركلات الترجيح قبل موقعة الأرجنتين

يواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لمواجهة منتخب الأرجنتين، المقرر إقامتها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط حالة من التركيز الكبير داخل معسكر الفراعنة قبل واحدة من أهم مباريات البطولة.

وكشف محمد طه، مراسل قناة "أون سبورت" المرافق لبعثة المنتخب الوطني في الولايات المتحدة، عن آخر تطورات استعدادات الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني يولي اهتمامًا خاصًا بالتدرب على ركلات الترجيح تحسبًا لاحتمال امتداد المواجهة أمام الأرجنتين إلى الوقت الإضافي أو ركلات الحسم.

وأوضح أن النجم محمد صلاح لا يعاني من أي إصابة، مشيرًا إلى أن استخدام الثلج عقب التدريبات والمباريات يأتي ضمن البرنامج الاستشفائي المعتاد للاعبين، ولا يدعو للقلق بشأن جاهزية قائد المنتخب.

وأضاف أن كريم حافظ أصبح جاهزًا للمشاركة بصورة طبيعية، بعدما شارك في المران الأخير للفراعنة، ليؤكد جاهزيته الكاملة قبل المواجهة المرتقبة أمام بطل العالم.

ويختتم المنتخب الوطني استعداداته، اليوم، قبل خوض اللقاء المنتظر أمام الأرجنتين، والذي يقام في السابعة مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.