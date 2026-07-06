قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن السبب الرئيس للقضاء على المرشد الإيراني السابق.. ماذا قال؟
كواليس معسكر الفراعنة.. كريم حافظ جاهز والمنتخب يتسلح بركلات الترجيح قبل موقعة الأرجنتين
اجتماع طارئ لغرفة صناعة السينما لبحث تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر
حوادث إطلاق نار فى دولتين.. خروج المكسيك من المونديال يشعل جنون الجماهير
كارت أحمر مشبوه بـ المونديال.. ترامب يطلب وفيفا يرضخ وإعتراض بلجيكي أوروبي
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محمد الطحاوي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بعد تداول مقاطع فيديو اتهم خلالها عدد من الأهالي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومسئولي المركز بانتهاك حرمة الموتى وهدم مقابر بقرية عودة سالم التابعة للوحدة المحلية بصافور بمركز ديرب نجم.

وأثارت المقاطع المتداولة حالة من التفاعل بين رواد موقع "فيس بوك" حيث طالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها فيما دعا آخرون إلى انتظار الرواية الرسمية قبل إصدار الأحكام.

وكشفت مذكرات رسمية صادرة عن الإدارة الصحية بديرب نجم ووحدة طب الأسرة بعودة سالم  والإدارة الزراعية بديرب نجم عن حقيقة الواقعة حيث أوضحت أنه أثناء المرور على جبانة عودة سالم يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 تم رصد قيام عدد من المواطنين من عائلات بالقرية بإجراء أعمال هدم وبناء داخل الجبانة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف خطاب الإدارة الزراعية بديرب نجم عن رصد اعمال إنشاء عدد من الجبانات علي الأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون البناء وتم إزالة المخالفة في المهد قبل أن يتم استكمال اعمال الانشاء.

من جانبه كشف المهندس أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم حقيقة ما جرى مؤكدا أن ما تم تداوله بشأن هدم مقابر تضم رفات أو انتهاك حرمة الموتى عار تماما من الصحة.

وأوضح رئيس المدينة أن الواقعة بدأت بقيام بعض العائلات بهدم جبانتين داخل المقابر ثم إنشاء 12 جبانة جديدة دون الحصول على التراخيص اللازمة وعلى أراض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع الواقعة في إطار تنفيذ القانون حيث تم إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مؤكدا أن الإزالة استهدفت منشآت مخالفة جري إنشاؤها دون ترخيص ولم يتم المساس بأي مقابر تضم رفات أو انتهاك حرمة الموتى.

وشدد رئيس مركز ومدينة ديرب نجم على أن الأجهزة التنفيذية تطبق القانون على الجميع دون استثناء وأن الحفاظ على حرمة الجبانات واحترام قدسية الموتى يمثل أولوية لا يمكن المساس بها مع التصدي في الوقت ذاته لكافة صور البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.

مواقع التواصل الاجتماعي الشرقية بمحافظة الشرقية ديرب نجم للوحدة المحلية بصافور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

صورة من موقع العقار

مصرع شخص في انهيار عقار بمنطقة بحري بالإسكندرية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يكرم فريق المجمع الطبي بطنطا.. إنجازٍ في سجل التميز الصحي

جانب من الحدث

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "خط البداية" بالوادي الجديد

بالصور

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد