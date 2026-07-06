حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الشرقية خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بعد تداول مقاطع فيديو اتهم خلالها عدد من الأهالي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ومسئولي المركز بانتهاك حرمة الموتى وهدم مقابر بقرية عودة سالم التابعة للوحدة المحلية بصافور بمركز ديرب نجم.

وأثارت المقاطع المتداولة حالة من التفاعل بين رواد موقع "فيس بوك" حيث طالب عدد من المواطنين بفتح تحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها فيما دعا آخرون إلى انتظار الرواية الرسمية قبل إصدار الأحكام.

وكشفت مذكرات رسمية صادرة عن الإدارة الصحية بديرب نجم ووحدة طب الأسرة بعودة سالم والإدارة الزراعية بديرب نجم عن حقيقة الواقعة حيث أوضحت أنه أثناء المرور على جبانة عودة سالم يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2026 تم رصد قيام عدد من المواطنين من عائلات بالقرية بإجراء أعمال هدم وبناء داخل الجبانة دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن الجبانات وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف خطاب الإدارة الزراعية بديرب نجم عن رصد اعمال إنشاء عدد من الجبانات علي الأراضي الزراعية بالمخالفة لقانون البناء وتم إزالة المخالفة في المهد قبل أن يتم استكمال اعمال الانشاء.

من جانبه كشف المهندس أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم حقيقة ما جرى مؤكدا أن ما تم تداوله بشأن هدم مقابر تضم رفات أو انتهاك حرمة الموتى عار تماما من الصحة.

وأوضح رئيس المدينة أن الواقعة بدأت بقيام بعض العائلات بهدم جبانتين داخل المقابر ثم إنشاء 12 جبانة جديدة دون الحصول على التراخيص اللازمة وعلى أراض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تعاملت مع الواقعة في إطار تنفيذ القانون حيث تم إزالة المباني المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مؤكدا أن الإزالة استهدفت منشآت مخالفة جري إنشاؤها دون ترخيص ولم يتم المساس بأي مقابر تضم رفات أو انتهاك حرمة الموتى.

وشدد رئيس مركز ومدينة ديرب نجم على أن الأجهزة التنفيذية تطبق القانون على الجميع دون استثناء وأن الحفاظ على حرمة الجبانات واحترام قدسية الموتى يمثل أولوية لا يمكن المساس بها مع التصدي في الوقت ذاته لكافة صور البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية.