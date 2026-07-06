بمشاركة حشود غفيرة.. انطلاق موكب جنازة المرشد الإيراني في طهران

انطلقت اليوم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته في طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

مراسم تشييع الجثمان

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB) عبر تطبيق "تيليجرام" أن "مراسم تشييع الجثمان بدأت قبل لحظات في العاصمة"، مشيرة إلى مشاركة "حشود غفيرة" من المشيعين.

وكان خامنئي قد قُتل في اليوم الأول من الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير.

وبعد ثلاثة أيام من المراسم الرسمية والشعبية في مصّلى طهران الكبير استقطبت جموعا على مدى ساعات الليل والنهار لإلقاء النظرة الأخيرة على خامنئي وأربعة من أفراد عائلته قضوا معه في ضربات 28 فبراير.

ومن المقرر أن ينطلق الموكب عند السادسة صباحا (02,30 ت غ)، ويستمر لما بين 10 ساعات و12 ساعة، يعبر خلالها طرقا وساحات رئيسية مثل شارع انقلاب (الثورة) وميدان آزادي (الحرية)، بحسب ما أعلن المنظمون.

ولم يوضح المنظمون ما اذا كان سيُسمح للمشيّعين بالاقتراب من النعش وحتى محاولة لمسه باليد ، على ما درجت العادة خلال مراسم مماثلة .

وخلال تسجيته في مصلّى العاصمة، بقي نعش خامنئي الذي وضعت عليه عمامته السوداء، ونعوش أفراد عائلته الذين قضوا معه، بعيدة عن الحشود وفصلتهم عنها عوائق اسمنتية، في مسعى لتفادي التدافع وحوادث الدهس.

وقام المنظمون لاحقا بنقل الجثمان في طائرة مروحية، ووري الثرى جنوب العاصمة حيث أقيم له مرقد ضخم.

عشرة ملايين شخص

وحسب الاعلام الرسمي الإيراني، نزل عشرة ملايين شخص الى الشوارع في وداع الخميني. وأدى التدافع الى مقتل عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 10 آلاف.

وأعلنت السلطات يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية، وتقول إنها تتوقع حضور ما بين 15 مليون شخص وعشرين مليونا لكل مراسم التشييع في طهران وحدها.