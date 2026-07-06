الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قلقيلية وكفر ثلث ويقيم حاجزا شرق المحافظة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية وبلدات في المحافظة، تخللها تنفيذ عمليات دهم واعتقال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال وبتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي، وانتشرت في حي الجعيدي، واعتقلت شابا فلسطينيا عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، وانتشرت في الشارع الرئيسي، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة إماتين شرق قلقيلية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين ودققت في هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة حركة التنقل من وإلى البلدة.